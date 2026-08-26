Cinco personas heridas en una colisión entre dos vehículos en la CA-32 en Puerto Real (Cádiz)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La colisión entre dos vehículos registrada en la mañana de este miércoles 26 de agosto en la carretera CA-32, a la altura de Puerto Real (Cádiz), ha dejado un balance de cinco personas heridas, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 6,30 horas de la mañana a la altura del kilómetro 5 de la CA-32 en sentido Cádiz capital. A esa hora, el teléfono 112 ha recibido una llamada de socorro que alertaba de una colisión por alcance entre dos vehículos.

La sala coordinadora de emergencia ha movilizado de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han atendido a cinco personas, que han sido trasladadas al Hospital de Puerto Real.