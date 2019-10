CSIF exige información al Ayuntamiento de Jerez ante el grave ciberataque a los sistemas informáticos municipales

Publicado 04/10/2019 14:29:59 CET

La sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha exigido al Gobierno local que "informe de manera detallada e inmediata" a los representantes de los trabajadores sobre el ciberataque que han sufrido los sistemas informáticos municipales.

En una nota, ha afirmado que la situación es "muy grave, ya que la información almacenada en los servidores municipales y ordenadores está a merced del supuesto hacker, con DNI de ciudadanos, datos personales, multas, expedientes o direcciones postales de policías locales".

Para CSIF, la gravedad del asunto merecía una reunión urgente entre el equipo de gobierno y los trabajadores, para explicar cómo proceder ahora que no se pueden usar los ordenadores desde hace ya tres días, qué explicar a los usuarios y ciudadanos que no pueden realizar sus trámites, y qué medidas de seguridad han de adoptarse.

Para el sindicato, "no basta con ordenar que no se enciendan los ordenadores para tranquilizar tanto a la plantilla municipal como a la población". En este sentido, ha añadido que no quiere pensar que "la falta de información por parte del Ayuntamiento se deba a un posible incumplimiento en sus obligaciones legales hacia la protección de datos personales o la falta de medidas de seguridad aceptables".

Finalmente, ha afirmado que "el personal del servicio de informática lleva años, sin resultado alguno, reclamando más inversión para mejorar el rendimiento de los sistemas informáticos del Ayuntamiento y garantizar su seguridad ante situaciones como las que se están viviendo estos días".