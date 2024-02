El delegado del Gobierno ve "mezquino" que Feijóo pida la dimisión de Marlaska tras las muertes de Barbate (Cádiz)

CÓRDOBA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este lunes después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya ido a Barbate (Cádiz) para reunirse con sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la muerte de los dos guardias civiles arrollados por una narcolancha y haya pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "todo lo que sea desviar el foco en este momento hacia otras situaciones, que habrá que ver, mejorar, investigar y todo lo que haya que hacer, es ciertamente algo mezquino".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, el representante del Ejecutivo central en la comunidad ha expuesto que el momento actual es de "absoluto dolor, estamos rotos todos por dentro por la pérdida tan sumamente trágica de unos agentes, con los que, además, esa misma tarde había estado el propio ministro departiendo y viendo una serie de medios que se habían puesto a disposición, con más de 40 vehículos para reforzar a la Policía Nacional", pero "lamentablemente y de forma trágica se produjo algo que es nuevo, con un ataque directo".

Al hilo, ha advertido de "la premeditación absoluta y falta de humanidad total y absoluta, porque no es una maniobra de huida", sino "un enfrentamiento que se produce como consecuencia de un impacto en las maniobras evasivas que suele haber cuando persigue la Policía o Vigilancia Aduanera a los narcotraficantes, sino que es de forma intencionada y premeditada", en la que "se dirige precisamente con la intención de acabar con la vida, de producir el máximo daño a la embarcación de la Guardia Civil", algo que "no había ocurrido nunca hasta ahora", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que "la Guardia Civil había disuadido con su presencia para evitar que las narcolanchas estuvieran donde estaban y siempre en la búsqueda de identificarlos y llegar a la detención, si era necesario". "Una circunstancia que se ha producido", ha apostillado. Por tanto, cree que "es momento de estar con las familias, con la Guardia Civil, y no hacer política de esta situación". "Dejemos que las cosas se calmen", ha transmitido Fernández, quien cree que "este intento de aprovechar el dolor no debiera estar en el diario de ningún político, y mucho menos de un líder de un partido, que es el de la oposición".

Así, ha valorado "a todos aquellos que se sumen al dolor en este momento, a la máxima contundencia en cuanto al reproche a los verdaderos responsables y culpables, que son los asesinos", aunque "tendrá que determinar la calificación al juez", tras "arremeter contra los guardias civiles que estaban haciendo su trabajo".

LA ORDEN PARA ACUDIR

Preguntado por la orden para que acudiera la zódiac de la Benemérita a Barbate, ha dicho que "el mando operativo decide la forma de actuar", de una manera "ordinaria, como en otras ocasiones, y en atención a las circunstancias concurrentes, a las adversidades climatológicas, a olas de más de cinco metros que impedían que otra embarcación de mayor tamaño pudiera entrar y se decide que se entra por la bocana del puerto, directamente, con una embarcación menor que se pone en el puerto".

Según ha manifestado, "es una operativa que se hace con la mejor de las intenciones y siempre pensando que va a ser a través de esa manera cómo se consiga disuadir, identificar y, si llega el momento, detener a las narcolanchas que en ese momento estaban en la bocana del puerto de Barbate".

VALORA LAS DETENCIONES

Mientras, el delegado del Gobierno ha resaltado que "en menos de 24 horas fueron detenidos los ocho responsables, los seis integrantes de la narcolancha y las dos personas que colaboraron en la huida a la altura de Sotogrande", y que "están a disposición judicial".

De este modo, ha trasladado que "hay garantía absoluta que se va a actuar contra aquellos que estén cometiendo hechos delictivos vinculados al narcotráfico y contra aquellos que atenten, como lo han hecho de forma tan sumamente cruel e inhumana contra los dos guardias civiles, David y Miguel Ángel, que desgraciadamente perdieron la vida el viernes, así como los compañeros heridos", para quienes ha deseado "pronta recuperación".

En este caso, ha aseverado que "no va a haber en modo alguno impunidad y el hecho cierto es que están detenidos y puestos a disposición judicial para que todo el peso de la ley caiga sobre ellos".

LOS MEDIOS EN LA ZONA

Fernández, tras recordar "las mayores incautaciones" de droga que se producen, ha apuntado que "desde 2018 se pone en marcha el plan especial en el Campo de Gibraltar, siendo conscientes que hasta esa fecha había una situación de absoluta falta de autoridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde se asistía a diario a enfrentamientos permanentes, a ajustes de cuentas y a un agravio y ofensiva permanente contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Al respecto, ha mantenido que "se hace un esfuerzo muy importante desde 2018 para conseguir recuperar la autoridad", a lo que ha agregado que "en términos de seguridad se está ya incluso por debajo de la media española en lo que se refiere al Campo de Gibraltar", aunque ha admitido que "sigue habiendo muchos problemas" y que "todos los medios que se han puesto a disposición, en torno a más de 120 millones de euros, hay que seguir reforzándolos".

Ante ello, ha asegurado que se van a "seguir poniendo a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que operan en ese entorno, como en el resto de provincias, que se ha ampliado a seis provincias el plan especial de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", de forma que van a ser "contundentes y va a haber todos los medios" para que "esa lucha puedan hacerla con los mejores medios materiales, la mejor formación posible y con todo el apoyo del Gobierno".

Asimismo, ha defendido que "todas las unidades especiales han quedado absolutamente integradas", de manera que "lo que era una cosa provisional y coyuntural se ha convertido en estructural y permanente en el tiempo", por lo que "sigue habiendo la misma labor de información previa, vigilancia y coordinación que existía" con la unidad creada en 2018, "que no ha desaparecido, sino que se reintegra en las plantillas para que tenga carácter estructural, fijo y permanente y no sea como era, un organismo con carácter provisional".

IMPLICACIÓN DE TODAS LAS ADMINISTRACIONES

Cuestionado por si se podría implicar Frontex en estas situaciones, ha insistido en que "más allá de las consideraciones que tienen que ver con Frontex, al estar en territorio de frontera", con "el Campo de Gibraltar, Marruecos, zonas portuarias muy importantes desde el punto de vista de internacionalidad y con una actividad tradicional, que se ha identificado con el narcotráfico y contrabando de tabaco en un espacio muy degradado, el Gobierno de España va a poner todos los medios a disposición y los viene pone desde el año 2018".

No obstante, ha apuntado que hay que "seguir reforzando", con "el único objetivo" de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en ese territorio tengan "la capacidad suficiente para acabar, como se va a acabar, con toda la mafia que representa el crimen organizado y los narcotraficantes".

También, ha remarcado que "hay que llevar a cabo la actividad integral y completa, que no solamente es seguridad, sino también educación, formación y concienciación de que estas cosas no pueden ocurrir", de forma que "no puede verlo alguien que viva en el territorio, ninguna persona joven, como una salida laboral, algo normal, que no pasa nada", ha avisado.

En su opinión, "es muy importante que todas las administraciones se impliquen para conseguir que ese espacio se normalice y que haya una situación de rechazo frontal a este tipo de actividades, que muchas veces tienen que ver con personas que están muy fuera y alejadas del Campo de Gibraltar".