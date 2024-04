Detenido el presunto autor de cuatro robos en el interior de vehículos en Algeciras (Cádiz)

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de un robo en interior de vehículo sucedido en la Avenida de las Fuerzas Armadas de Algeciras (Cádiz), en el que para acceder de forma violenta fracturó los cristales de las dos puertas del vehículo.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, los agentes se personaron en el lugar de los hechos pudiendo observar como el autor emprendía la huida, arrojando en la carrera algunos de los efectos sustraídos del interior. No obstante, fue alcanzado y detenido pese a la violencia y amenazas contra los agentes que realizó para evitar su detención.

Tras ser detenido y conducido a dependencias policiales, agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de ésta Comisaría, como consecuencia de su reiterada actividad delictiva, iniciaron gestiones tendentes a poder esclarecer otros robos sucedidos en la misma madrugada en otros vehículos.

Así, se pudieron identificar otros tres robos más sucedidos en calles cercanas, concretamente en calle Pedro Ponce, Sindicalista Luis Cobos y calle Santa Isabel, todos en la misma madruga y con el mismo método, fracturando los cristales de los coches y sustrayendo efectos del interior.

Como resultado de la intervención policial varios de los efectos sustraídos pudieron ser recuperados y entregados a sus propietarios una vez reconocidos por estos.

La policía ha destacado que el detenido, debido a las reiteradas detenciones que viene acumulando en los últimos meses, hasta cinco en los últimos cuatro meses, no cesa su actividad delictiva, siendo en su mayoría robos con fuerza. Además, no ejerce ninguna actividad laboral, por lo que parece que su sustento económico no es otro que el de sustraer efectos que posteriormente vende a terceros por un precio muy inferior.