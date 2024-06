Espadas llama a elegir el 9J entre el "modelo de prosperidad" del PSOE y el de "recortes" de la "derecha y ultraderecha"

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este viernes, último día de la campaña electoral de los comicios al Parlamento europeo que se celebran este domingo, 9 de junio, que los ciudadanos tienen en esa cita con las urnas la opción de elegir entre dos "modelos"; por un lado, el de "crecimiento económico" y "prosperidad" que, en su opinión, representa el PSOE en la Unión Europea y, por otro lado, el de los "recortes" que lleva aparejado el que abanderan la "derecha" y la "ultraderecha".

Juan Espadas ha lanzado este mensaje a la ciudadanía en una atención a medios en Chiclana de la Frontera (Cádiz), desde donde ha defendido que en estas elecciones hay "claramente dos modelos encima de la mesa sobre los que debemos elegir" los votantes.

Así, el dirigente socialista ha diferenciado entre "el modelo que representa el trabajo realizado durante estos cinco años para consolidar un modelo de crecimiento económico, de prosperidad y de riqueza, generando empleo pero con justicia social, siendo capaz de redistribuir de forma justa la riqueza que se crea", y, por otro lado, el de "recortes" de la "derecha" y la "ultraderecha".

El secretario general del PSOE-A ha sostenido que, en los cinco años de la última legislatura europea, "hemos demostrado claramente con el liderazgo del Gobierno de España en la Unión Europea que se puede crecer, que se puede crear empleo, que se pueden mejorar las condiciones laborales de la gente y ser capaz de dar nuevas oportunidades de futuro en sectores clave de la economía", como la "industria verde" y ante el "reto digital".

"Esa capacidad para dar respuesta social a los problemas de la gente en momentos de crisis como los que hemos vivido es la gran diferencia que presenta un proyecto socialdemócrata como el del Partido Socialista en Europa frente a la alternativa de la derecha y la ultraderecha", ha argumentado Juan Espadas, quien también ha señalado que "están en juego también la sanidad, la educación pública y la dependencia", así como "la protección social de nuestros mayores".

Y lo están "porque las técnicas de la derecha y la ultraderecha donde gobiernan" pasan "sencillamente" por "los recortes", según ha abundado el líder del PSOE-A, que ha aludido a la reunión en Madrid de la "Internacional de la ultraderecha" que recientemente "planteaba pasar por encima de una motosierra todo lo que habían sido los avances en justicia social en Europa o en países como España".

"Justamente eso es lo que está en el debate", según ha enfatizado Juan Espadas, quien ha argumentado que "la alianza del PP con Vox en Europa es una alianza para retroceder y para dar marcha atrás en todo lo que significan las conquistas en materia de sanidad pública, educación y dependencia".

LA SITUACIÓN EN ANDALUCÍA

Según ha continuado el líder del PSOE-A, así se ve "ya, desgraciadamente, en Andalucía", donde, "después de cinco años de gobierno" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, "la sanidad pública no está mejor" que antes, sino "mucho peor", con "dos millones de andaluces en listas de espera" que "se preguntan por qué, si tenemos más recursos que nunca, incluso fondos europeos para la sanidad, no encontramos médicos de atención primaria, por qué no se están ejecutando esos fondos adecuadamente y, sobre todo, por qué se traspasa dinero de los presupuestos públicos a la sanidad privada".

"Nos estamos cargando la joya de la corona", ha advertido el líder del PSOE-A en alusión a la sanidad pública andaluza, y antes de agregar que "los socialistas queremos que el 9 de junio los ciudadanos que se acerquen a votar, como debe ser nuestra obligación cívica, lo hagan pensando en el presente y, sobre todo, en el futuro también de sus hijos".

Juan Espadas ha concluido sentenciando que, "para defender lo público, hay que votar al PSOE, hay que votar con la zurda, hay que votar para intentar parar a esa derecha y ultraderecha que no viene a apoyar todo lo que hemos construido, sino a destruir todo lo que hemos hecho", según ha zanjado.