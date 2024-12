Ganaderos de Campo de Gibraltar y La Janda (Cádiz) apuntan a un perjuicio económico por la inmovilización de sus reses

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Ganaderos de las comarcas gaditanas del Campo de Gibraltar y de la Janda han lamentado que desde la Junta de Andalucía se haya procedido esta semana a la inmovilización de sus cabezas de bovino y ovino al no estar vacunadas de lengua azul en el serotipo 3 cuando "la administración no tenía vacunas" para esa enfermedad, una situación que está ocasionando un "perjuicio económico" a estos productores gaditanos.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Javier Fernández, presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera del Campo de Gibraltar, ha expuesto que "prohibir a los ganaderos vender su producto y dejarlo sin su fuente de ingreso es un tema muy grave".

Fernández es además presidente de la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG), cuyo Consejo Rector dimitió este pasado jueves en bloque por "el descontento generalizado", ya que "en más de 20 años intentando buscar soluciones a cuestiones concretas que beneficien a las ADSG, aún no hemos sido capaces de encontrarlas".

En ese sentido, ha cuestionado que en España aún se hable de un programa de "erradicación" del mosquito que transmite la enfermedad de la lengua azul, que afecta a animales pero no a humanos, y no se sigan las directrices que se desarrollan en el resto de países europeos, con planes de prevención de esta enfermedad en el ganado.

Así, tras la dimisión en bloque del Consejo Rector de la Federación Andaluza de ADGS, la Junta comunicó a ganaderos de las dos comarcas gaditanas afectadas que "permitía los movimientos de animales sin vacunar desde el Campo de Gibraltar y la Janda a cebaderos y mataderos de Andalucía", según ha indicado Fernández, quien ha puesto en duda que esto no se pudiera antes y que se mantenga la inmovilización del resto de reses.

Para el presidente de ADSG en Campo de Gibraltar el tema de la lengua azul ha sido "totalmente perjudicial durante 20 años" para las dos comarcas gaditanas afectadas, que "permanecen todos los años cerradas, sin posibilidad de sacar animales, sin vacunar, cuando el resto de comarcas de Andalucía se van abriendo gradualmente a lo largo del año".

Es "un tema que no tiene sentido ninguno sanitario", pero que, administrativamente hablando "se mantiene por imposición del Ministerio, con el consentimiento de la Junta de Andalucía", ha advertido Francisco Fernández, quien ha apuntado al hecho de que otras comarcas de la provincia no tengan esta restricción de movimiento por la lengua azul.

"Lo que se plantea para Campo de Gibraltar y La Janda es la vacunación de los terneros que se van a mover, y en eso estamos las ADSG, pero de pronto el lunes nos dicen que no, que hay que vacunar a todas los madres de todas las ganaderías, algo para lo que no hay ni tiempo, ni vacunas", ha explicado Fernández sobre esta situación, cuya solución ofrecida por las administraciones asegura que ha sido "ninguna" y que por lo tanto se vieron con el que no podían movilizar su ganado fuera de una zona donde la mayoría de su producción es ganadera.