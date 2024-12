García-Pelayo acusa al Gobierno de "asfixiar por tierra, aire y tren" a Cádiz por falta de infraestructuras

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha acusado al Gobierno de "asfixiar por tierra, aire y tren" a la provincia ante la falta de infraestructuras "y en cambio se ve como hacen conexiones en otras comunidades".

"No sé qué ha pasado que parece que ha habido una decisión, no sé si tomada a posta, pero parece que se ha hecho a mala leche, porque no tiene explicación que a la vez nos hayan recortado conexiones de tren y aéreas con el aeropuerto", ha afirmado García-Pelayo en una entrevista concedida a Europa Press.

Además, ha añadido en este sentido que se ha liberado el peaje Sevilla-Cádiz de la AP-4 "pero ahora, viendo que la autopista se colapsa, no se hace un tercer carril que lo reclama todo el mundo". Una situación que la alcaldesa jerezana no entiende "cómo no se ha rectificado a lo largo de estos dos últimos años".

"Parece que se está intentando privilegiar otros territorios, vemos cómo se hacen conexiones cada vez más en Cataluña, con conexiones ferroviarias e inversiones en el aeropuerto. "Que yo no le quiero quitar nada a nadie, pero que a nuestra tierra nos den lo que nos merecemos", ha concluido.