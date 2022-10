El Gobierno respeta que Airbus decida abrir factoría en Portugal y subraya que cumple los acuerdos en la Bahía de Cádiz

CÁDIZ, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que el Gobierno "está trabajando con Airbus, con los que claramente hay una agenda que se está cumpliendo". Así, ha señalado que está habiendo un rediseño en la Bahía de Cádiz, donde "no se ha perdido ningún puesto de trabajo", lo cual "es muy importante", y ha manifestado sobre la decisión de la empresa de abrir en Portugal que "son decisiones empresariales" en las que el Gobierno "no puede influir".

Cabe recordar que Airbus ha abierto una nueva planta al norte de Portugal en un espacio de 20.000 metros cuadrados que empezó a construirse en 2020 y ya está operando con más de un centenar de trabajadores. Algo que a juicio del alcalde de Cádiz, José María González, significa una "traición" para la Bahía ante el "vergonzoso silencio del Gobierno y la Junta".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la ministra de Industria ha afirmado ante la apertura de Airbus en Portugal que son decisiones empresariales en las que el Gobierno "no puede influir". "Podemos trabajar, como lo estamos haciendo, con la complicidad de que se mantengan los empleos en España y que se refuercen las capacidades industriales y atraer nueva producción teniendo en cuenta que vamos a invertir una importante cantidad en la industria de Defensa en el año 2023, pero las decisiones empresariales que tiene Airbus claramente la respetamos", ha afirmado.

A su juicio, lo que hay que "tratar es de reforzar ese ecosistema industrial sobre la base de la industria aeronáutica". Algo que ha asegurado que el Gobierno está haciendo. En este sentido, ha recordado que "uno de los Perte de hecho está focalizado en la industria aeronáutica", así como que "ahora se está definiendo donde va a ser la sede española del espacio y Andalucía está muy bien posicionada". "Vamos a seguir con una política muy clara desde el punto de vista industrial", ha añadido.

En cuanto a la situación de Airbus ha incidido en que el Gobierno "está trabajando" con la empresa, con la que "claramente hay una agenda que se está cumpliendo". "En esa agenda unas reivindicaciones, no solo del Gobierno sino también de la parte sindical, era el mantenimiento del empleo en todas las factorías de España, en particular de Andalucía", ha señalado la ministra, que ha destacado que "no se ha perdido ningún puesto de trabajo y esto es muy importante, porque efectivamente está habiendo un rediseño, en concreto en el CBC de El Puerto y en Puerto Real", ha manifestado.

Finalmente, Maroto ha señalado que el mantenimiento del empleo es un compromiso que el Gobierno puso sobre la mesa desde el principio y ha indicado que con "ese refuerzo de presupuesto para la industria de la Defensa" espera "generar más confianza no solo en Airbus, sino en todo el ecosistema, que en Andalucía es tan importante, y que no solo se mantenga el empleo sino ser capaces de generar empleo".