El Grupo Transfronterizo aborda este jueves con Albares la situación de las negociaciones sobre Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

Una delegación de las organizaciones empresariales y sindicales que componen el Grupo Transfronterizo en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar mantiene este jueves 10 de octubre en Madrid un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Albares, para abordar la situación actual en torno a las negociaciones por el Peñón tras el Brexit.

El encuentro se produce un día después de la reunión que Albares ha tenido lugar este pasado miércoles con representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad de Municipios y alcaldes de la comarca del Campo de Gibraltar.

Esta nueva reunión con el Grupo Transfronterizo se produce a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y como respuesta a la solicitud presentada hace un par de semanas por esta misma entidad. Así, en el transcurso de la misma se espera que el responsable ministerial traslade a los representantes de la sociedad civil campogibraltareña la situación del proceso negociador entre la Unión Europea y Gran Bretaña sobre el tratado de Gibraltar.

Por su parte, el Grupo Transfronterizo va a entregar a Albares la última declaración aprobada por el pleno de esta entidad, en la que señalan sus preocupaciones y demandas a los agentes institucionales que participan en este proceso negociador.

En el encuentro del miércoles, el ministro ha informado sobre las negociaciones en torno a Gibraltar tras la última reunión celebrada en Bruselas el pasado mes de septiembre en la que, de momento, no se ha llegada a ningún acuerdo.

Tras ella, Albares ha trasladado nuevamente la presión a Reino Unido y ha pedido que "diga sí" al acuerdo sobre Gibraltar puesto sobre la mesa por España y la Comisión Europea, advirtiendo de que de no hacerlo antes del 10 de noviembre entrarán en vigor los nuevos controles en la Verja. No obstante, ha aclarado que esto es algo que "no tiene nada que ver con el acuerdo de Gibraltar", ni impuesto por España, sino que es un nuevo sistema para todo el espacio Schengen y que por tanto se va a aplicar en todas las fronteras de acceso al mismo.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía se ha pedido que se trabaje en un "plan b" con medidas específicas que "refuercen la posición económica y social del Campo de Gibraltar" si no se alcanza un acuerdo en las negociaciones entre Europa y Reino Unido por la situación del Peñón tras el Brexit, lamentando además que no haya novedades respecto a la última reunión celebrada en verano.

En representación de los alcaldes de la comarca, el de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha señalado que para alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar hacen falta "decisiones que en este caso pasan por la valentía". Por su parte, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha puesto sobre la mesa que las empresas de la zona están "angustiadas", mientras que el regidor de La Línea de la Concepción, Juan Franco (la Línea 100x100), ha advertido de los efectos de los controles biométricos a partir del día 10 de noviembre.