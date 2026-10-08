Hallan enterrada en una parcela una imagen de la Virgen de Lourdes sustraída en una parroquia de Conil (Cádiz)

Imagen de la Virgen sustraída de una parroquia en Conil. - GUARDIA CIVIL

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil ha recuperado una imagen de la Virgen de Lourdes sustraída en una parroquia de El Colorado, de Conil de la Frontera (Cádiz), hace un año y medio y que se encontraba, tras su sustracción, enterrada a medio y medio de profundidad en una parcela de la zona de Roche. Hasta el momento no hay detenidos aunque la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan detenciones.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, para su recuperación los guardias civiles necesitaron la ayuda de una máquina excavadora y tras ser recuperada la imagen, de especial valor religioso para la comunidad, ha sido entregada al responsable de la parroquia.

Los hechos ocurrieron hace aproximadamente un año y medio en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de El Colorado, cuando el autor o autores de los hechos sustrajeron del interior de la parroquia la imagen. Así, tras tener conocimiento de los hechos los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Conil iniciaron una investigación durante meses en la que realizaron numerosas gestiones que les permitieron determinar su posible ubicación.

Finalmente, el pasado 29 de septiembre los agentes se desplazaron a una parcela situada en la zona de Roche y, con el correspondiente consentimiento, los guardias civiles accedieron a inspeccionar el terreno. Para localizar la imagen fue necesaria la ayuda de una excavadora que tuvo que cavar hasta un metro y medio de profundidad, lugar donde ese encontraba la imagen. Una vez recuperada, la virgen ha sido entregada al responsable de la parroquia.