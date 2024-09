Landaluce (PP) dice que Pedro Sánchez "no ha hecho sus deberes" sobre Gibraltar en su comparecencia en la ONU

ALGECIRAS (CÁDIZ), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no ha hecho sus deberes" durante su presencia en el foro de Naciones Unidas para hablar de la reclamación histórica de Gibraltar.

"No ha hecho sus deberes porque no ha reclamado la recuperación del territorio, no ha reclamado tampoco que, tal y como dice la resolución de Naciones Unidas, la última colonia que existe en suelo europeo no debe tener tampoco bases militares y tiene bases militares además con una presencia en una actividad inusual, con una postura intransigente y agresiva en las aguas españolas que rodean el mar territorial español en torno a la colonia de Gibraltar", ha manifestado en declaraciones a los periodistas Landaluce, que ha recordado que "es una presencia obligada de todos los presidentes del gobierno aprovechar para reclamar algo que es histórico".

Igualmente, ha criticado que "no ha reclamado que se vayan las bases y tampoco tener un compromiso de evitar un daño medioambiental que se está produciendo con los rellenos". "Los rellenos están siendo tremendos, cada día Gibraltar es más grande y lo hace a costa de nuestras aguas territoriales, de nuestra propiedad, de nuestro territorio", ha añadido.

Landaluce ha pedido a Sánchez que "mientras llega o no llega el acuerdo, el Gobierno tiene una obligación, que lleva ya seis años de retraso, de invertir en el Campo de Gibraltar, de tener las mismas infraestructuras que tienen otros en otros territorios, las mismas inversiones".

En este sentido, ha añadido que "no están cumpliendo con el Plan Campo de Gibraltar que se aprobó por el Gobierno hace ya más de seis años, 1.000 millones de euros comprometidos por el gobierno con 12 ministerios implicados". "Mientras viene o no viene el acuerdo, que ojalá venga y sea bueno, el Gobierno tiene la obligación de invertir aquí en el Campo de Gibraltar", ha añadido.

En este sentido, ha insistido en que "tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras el Brexit, si había un territorio que se había concentrado ese daño sin lugar a dudas era el Campo de Gibraltar y por todo ese abanico de situaciones es por lo que le pedía al presidente de Gobierno que cumpliese con su obligación, y desgraciadamente no lo ha hecho". "Ahora que está de regreso seguiremos insistiendo en que el Campo de Gibraltar existe y necesita de una inversión obligada, necesaria y de justicia por parte del Gobierno", ha concluido.