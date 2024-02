BARBATE (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Juzgado mixto número uno de Barbate (Cádiz) ha acordado dejar en libertad con cargos a los dos hombres que fueron arrestados cuando iban a recoger en Sotogrande en un vehículo a los seis tripulantes de la narcolancha que embistió a una patrullera de la Guardia Civil y provocó la muerte de dos agentes el pasado viernes en el puerto de Barbate.

Los otros seis detenidos continúan declarando ante la autoridad judicial desde que llegaron en torno a las 10,30 horas de este lunes, como ha informado la Guardia Civil.

Estos dos españoles tienen 34 y 54 años y cuentan con antecedentes por tráfico de drogas y contrabando. Fueron arrestados el primer día de los hechos como presuntos delitos de encubrimiento y resistencia grave a la autoridad, al ser interceptados cuando iban a recoger a los tripulantes de la narcolancha en un vehículo después de que los mismos embarrancasen la lancha en una playa de La Línea.

A su salida del Juzgado han defendido que "no estaban haciendo nada", que "no han matado a nadie" y que no iban a bordo de la embarcación que arrolló a los dos agentes.

Los otros seis detenidos continúan prestando declaración. Entre ellos está un vecino de La Línea de la Concepción, de 46 años de edad identificado como F.J.M.P. y conocido como "Kiko el Cabra", con antecedentes por resistencia a la autoridad, desobediencia y blanqueo de capitales y quien presuntamente habría pilotado la narcolanca.

También declara a estas horas J.I.A.B., de 39 años, sin antecedentes pero numerosas infracciones, casi todas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes; M.C., de 24 años de edad y sin antecedentes; y otros tres tripulantes de 21, 24 y 28 años de edad, con antecedentes por tráfico de drogas, atentado a agente autoridad, lesiones, delitos contra el patrimonio y blanqueo; afrontando ahora dos presuntos delitos de homicidio y de lesiones graves a agentes de la autoridad. Todos ellos serían de nacionalidad española salvo M.C., de 24 años, que se trata de un súbdito marroquí, según ha informado la Guardia Civil.

Los agentes fallecidos son Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, natural del municipio gaditano de San Fernando, miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS), con pareja y una hija; y David Pérez Carracedo, de 43 años, natural de Barcelona, integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR), con mujer y dos hijos.

Ambos fueron despedidos por sus compañeros, familia y autoridades en los funerales celebrados en la catedral de Cádiz y en la de Pamplona. Los dos agentes fallecidos han sido reconocidos con la concesión a título póstumo la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.