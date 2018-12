Marín dice que no ha tenido "ningún contacto" con VOX e insiste en pactar con el PP si logran escaños "suficientes"

Actualizado 28/11/2018 14:40:09 CET

CÁDIZ, 28 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Marchal) -

El portavoz de Ciudadanos en Andalucía y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que no ha mantenido "ningún contacto" con ningún partido extraparlamentario, incluido VOX, y ha insistido en alcanzar un acuerdo con el PP si suman los escaños suficientes "para el cambio".

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de realizar un paseo junto a la portavoz nacional, Inés Arrimadas, en Cádiz, donde ha recordado que esta es la casa de la candidata por la confluencia de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Preguntado por si VOX se había acercado a Ciudadanos en estos días de campaña electoral, Marín ha afirmado que no ha tenido "ningún contacto con ninguna fuerza política ni parlamentaria ni extraparlamentaria". Y, ante la pregunta de si aceptaría sus apoyos para liderar el gobierno andaluz, el candidato de la formación naranja ha insistido en que intentarán llegar a un acuerdo con el PP si suman escaños.

"He dicho que no vamos a hablar con partidos sin representación

parlamentaria porque no sabemos si en el futuro estará o no en el

Parlamento y si tendremos o no que hablar con ellos", ha remarcado, para detallar que ha sido "muy claro" diciendo "con quien no van a pactar".

"No pactaremos con Podemos y ni pactaremos ni llegaremos a ningún

acuerdo con Susana Díaz -presidenta de la Junta y candidata del PSOE a

la reelección-- porque han roto la confianza de Ciudadanos", ha

subrayado, toda vez que afeado que haya incluido a VOX en la campaña

electoral porque "no quiere hablar de su acuerdo con Podemos y evita

la pregunta y la respuesta a esta situación".

"Que cada uno haga lo que crea en campaña. Puede ser una estrategia

del PSOE, pero ni nos preocupa ni nos interesa", ha reconocido el

aspirante a la Junta. "Hoy que estamos precisamente en la tierra de Teresa Rodríguez y no ha contestado si va a poner la economía en manos

de Podemos", ha repetido.

Cuestionado ante la posibilidad de abrir la puerta al PSOE para

acuerdos puntuales, punto que el candidato del PP, Juanma Moreno, ha

comentado tras leer unas declaraciones de Marín en prensa, éste ha

considerado que "Moreno está especialmente desquiciado". "Una de dos, o no entiende lo que se le dice o no quiere escuchar porque está desesperado porque el PP va a perder muchos votos", ha advertido.