Cs se muestra en un vídeo como opción de una mujer que "ha perdido la ilusión" con una pareja que no ha hecho "nada"

Publicado 28/11/2018 14:17:13 CET

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha difundido un vídeo por redes sociales en el que se refleja como la opción por la que se decanta una mujer que "ha perdido la ilusión" por una pareja que no ha hecho "nada" en su tiempo de relación.

Se trata, en concreto, de un vídeo que puede verse desde la cuenta de Cs Andalucía en Twitter, consultado por Europa Press, y que está protagonizado por una pareja que viaja en un coche, ella al volante y él a su lado, de copiloto.

Al comienzo del vídeo --en el que ambos protagonistas aparecen captados de frente desde la parte delantera del coche, él a la izquierda para el espectador y ella a la derecha--, la mujer detiene el coche de forma sorpresiva para su pareja, quien le pregunta "qué pasa, gorda, por qué hemos parado".

"Tenemos que hablar, Javi", le responde ella, a lo que él replica con un "ofú". La conductora continúa exponiendo que no está bien. "Lo siento, he perdido la ilusión", aclara a su pareja.

Él le responde preguntándole "peppero, peppero qué he hecho", y ella le aclara que "nada". "Ese es el problema, que no has hecho nada", añade la mujer, que le replica a su pareja que "tú estarás bien, pero yo necesito un cambio, necesito buscar algo mejor".

Después de que él exprese su incomprensión por el comentario de su pareja --"No lo entiendo, con lo felices que hemos sido"--, ella le replica que "habrás sido muy feliz tú, y si tú quieres, nosotros seguimos siendo amigos, pero yo necesito otra cosa, necesito algo renovado".

"Te estoy diciendo que yo, en las próximas elecciones, voy a votar a Ciudadanos", desvela la mujer, y en ese momento cambia la imagen del vídeo y se muestra el logo del partido naranja.

Enseguida, el vídeo vuelve a mostrar a la pareja, en un momento en el que el hombre se sorprende de que lo que quería decir ella es que va a votar a Cs. "Ah, ¿qué es eso? Hombre, ¡y yo también!", le aclara, instándole a poner de nuevo en marcha el coche, algo que ella hace sorprendida también de la reacción de él.

"¿40 años de lo mismo te han quitado la ilusión? Que no te la roben. El futuro de Andalucía no está escrito ni le pertenece a ningún partido. Ahora sí, vota Ciudadanos", añade el partido naranja en el comentario con el que acompaña la difusión del vídeo desde su cuenta de Twitter.