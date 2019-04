Marlaska dice que "se ha llegado hasta donde se ha podido llegar" en el caso de la cámara de la casa de Iglesias

Publicado 08/04/2019 13:40:24 CET

BARBATE (CÁDIZ), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que "a día de hoy se ha llegado hasta donde se ha podido llegar" en la investigación sobre la cámara que vigilaba la parte exterior de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero.

A pregunta de los periodistas en Barbate (Cádiz), Grande-Marlaska ha señalado que "se denunció por parte de Iglesias y Montero que había habido un hackeo y que esa parte era observada directamente desde una página web, por lo que inmediatamente la Guardia Civil realizó las investigaciones oportunas y a día de hoy se ha llegado hasta donde se ha podido llegar".

El ministro del Interior ha incidido en que se trataba de una cámara "hacia la parte exterior de la casa simplemente a los fines de poder identificar si alguien volvía a hacer una pintada o cualquier circunstancia atentatoria contra la seguridad" de la Pablo Iglesias o su familia.

No obstante, Grande-Marlaska ha recordado que con posterioridad esa cámara fue retirada, "pero no por el hackeo, sino porque ya hay una medida de seguridad exterior --vigilancia de la Guardia Civil con garita--, necesaria ante las publicaciones en medios, de datos sobre personas, viviendas u ocupaciones". Unas publicaciones que a su juicio son "indebidas, porque lo único que hacen es llamar a terceros de comportamiento no cívicos".

Finalmente, el ministro del Interior ha insistido en que la cámara era "exterior y a los fines de poder determinar cualquier actuación delictiva que se habían ya materializado previamente".