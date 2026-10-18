Montero señala a Moreno y Feijóo por "mirar hacia otro lado" con las presuntas agresiones sexuales de Landaluce

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, durante una rueda de prensa en la sede regional del PSOE andaluz. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la dirección nacional del PP por "mirar hacia otro lado" ante las presuntas agresiones sexuales del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce

"Moreno Bonilla lo sabía. El equipo de Feijóo, también. Durante dos años, el PP recibió alertas y avisos sobre lo que estaba ocurriendo con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, señalado por presuntas agresiones sexuales. Desde el PSOE lo denunciamos y el PP nos lo negaba, a pesar de que era ya una verdad evidente como indicaban todos los mensajes y testimonios, que alertaban de lo que estaba ocurriendo. Lo sabían y lo han tapado", ha señalado este domingo en una publicación en su cuenta oficial en 'X'.

En esta línea, ha señalado que durante estos dos daños "Landaluce ha seguido contando con el respaldo de su partido". "¿Cuánto tiempo más pensaban ignorar lo que estaba pasando? Y hay preguntas aún más graves que responder: ¿se ha utilizado dinero público para comprar silencios? ¿Quién lo autorizó y quién lo sabía?", ha aseverado.

"Lo que está claro es que eligieron mirar hacia otro lado, aun a costa de dejar desprotegidas a las mujeres que habían denunciado", ha concluido.