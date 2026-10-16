El alcalde de Algeciras (Cádiz) es llamado a declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual

1126194.1.260.149.20261016191945 José Ignacio Landaluce durante un Pleno en el Ayuntamiento de Algeciras. - NONO RICO/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha sido citado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer para declarar como investigado por un presunto delito contra la libertad sexual, tras admitir a trámite la denuncia presentada a principios de esta semana por una mujer contra el regidor algecireño, según han confirmado fuentes judiciales.

Además, según ha adelantado el periódico Europa Sur, en el auto de la jueza de Violencia sobre la Mujer se cita al actual alcalde para el día 23 de octubre y también se llama a declarar, en este caso como testigo, a Jacinto Muñoz, primer teniente de alcalde en el momento que supuestamente se cometieron los hechos denunciados y ahora fuera del equipo de gobierno y candidato a alcalde en la moción de censura presenta contra Landaluce.

Igualmente, se cita a declarar en calidad de testigo a una de las tres concejales que ha decidido permanecer junto al alcalde hasta la moción de censura. No obstante, la declaración de los testigos será un día antes que la de Landaluce, según ha avanzado Europa Sur.

Cabe recordar que el pasado lunes se conoció la presentación de una denuncia --tras haber salido a la luz una primera presentada en septiembre-- de una mujer acusando al alcalde de Algeciras de una presunta agresión sexual. Esta mujer, militante del PP, mantuvo una reunión con el presidente provincial del PP, Bruno García, para contarle los hechos, por lo que, tras tener conocimiento de lo ocurrido, reunió el equipo de gobierno del Ayuntamiento algecireño para instarles a que pidieran al alcalde que dimitiera o en caso de no hacerlo, abandonar el equipo de gobierno.

Este planteamiento derivó en que 12 de los 15 ediles del PP presentaran un escrito pidiendo la dimisión del alcalde, José Ignacio Landaluce, mientras que tres de ellos se posicionaron en contra de esa situación. Finalmente, tras la insistencia de Landaluce de seguir en el cargo, los 12 concejales abandonaron el equipo de gobierno y presentaron una moción de censura, junto a Vox, contra el alcalde, mientras que los tres que han continuado han sido nombrados tenientes de alcalde de un equipo de gobierno formado actualmente por cuatro miembros.

Igualmente, esta situación ha derivado en la apertura de expediente por parte del PP a estos tres concejales. Se da la circunstancia de que de los ediles llamados como testigo, uno es quien era primer teniente alcalde y tras abandonar el equipo de gobierno ha sido designado como candidato a la Alcaldía en la moción de censura presentada, y la otra es una de las ediles que decidió permanecer junto al alcalde y a la que se le ha abierto expediente por parte del PP.