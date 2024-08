La música de ABBA y José Mercé protagonizan el fin de semana en el Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La música disco del grupo sueco ABBA y José Mercé homenajeando al compositor jerezano Manuel Alejandro protagonizarán este sábado 3 y domingo 4 de agosto las noches de la décima edición del Tío Pepe Festival, que se celebra desde el pasado 12 de julio en las instalaciones de Bogedas González Byass en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Arreglos musicales, vestuario y una interpretación "exquisita" es lo que propone Arrival from Sweden: The music of ABBA para conducir este sábado al público hacia un viaje nostálgico por los años 70 a través de la música de la mítica banda sueca, con canciones pegadizas que han atravesado culturas y generaciones, como ha apuntado la organización del festival en una nota.

Los amantes de la música disco tienen de esta manera una cita ineludible con este conjunto que nació en Gotemburgo (Suecia) en 1995, y que han puesto a bailar al ritmo de ABBA a estadios llenos por toda la geografía mundial. Y es que Arrival from Sweden es "la representación más fiel de sus compatriotas".

"Queremos que el público viva la experiencia de tener a ABBA en el escenario", afirma su fundadora, Vicky Zetterberg. Así, con estas premisas, la Bodega Las Copas se convertirá en una gran pista de baile en la que sonarán en directo canciones como 'Dancing Queen', 'Mamma Mia', 'Super Trouper', 'Waterloo' o 'Gimme Gimme Gimme', dejando también espacio en el repertorio para otras más íntimas pero igualmente célebres, como 'Chiquitita' o 'The Winner Takes It All'.

Ya el domingo será el jerezano José Mercé quien tome el relevo sobre el escenario para homenajear a su paisano Manuel Alejandro, considerado un "escribidor de canciones" y responsable de éxitos cantados por José Luis Perales, Rocío Jurado o Raphael, entre muchos otros.

Sidecars, Santiago Auserón, Nil Moliner y Los Secretos completan la programación musical del Tío Pepe Festival, incluido en el ciclo 'Veranea en la Bodega 2024', la propuesta estival de González Byass que incluye noches de humor, de flamenco y cenas de chefs estrellas Michelín.

'Veranea en la Bodega 2024' está cofinanciado por el Programa Feder Andalucía 2021-2027 y la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez y otras entidades privadas.