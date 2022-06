Nieto (Por Andalucía) reclama desde La Línea (Cádiz) movilizar "competencias y recursos" para potenciar el empleo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de 'Por Andalucía', Inma Nieto, ha reclamado este viernes desde La Línea de la Concepción, segundo municipio de España con mayor tasa de paro (30,3%, según el INE), que se movilicen todas las "competencias y recursos" de las que dispone el Gobierno autonómico para mejorar la empleabilidad no solo en la comarca, sino en toda la comunidad "con total urgencia".

En el primer día de campaña electoral, Nieto se ha reunido con la Mesa de Trabajo por La Línea, con cuyos integrantes ha debatido sobre los retos del empleo en el municipio gaditano, que es "un caso muy específico y singular". "La sensación de abandono de mucha de la ciudadanía está perfectamente justificada", ha comentado en declaraciones a periodistas.

La candidata de la confluencia ha sostenido que "el peso y protagonismo que La Línea requiere debe interpelar a todas las administraciones", en especial por los datos de paro del municipio, que "deben avergonzarnos a todos los que aspiramos a tener capacidades de Gobierno si no somos capaces de revertirlos". También ha considerado que el hecho de que esta ciudad sea la que cuente "con menos esperanza de vida de toda la comunidad" debe "movernos a una reflexión" para "darle la mayor de las potencias" a las propuestas de 'Por Andalucía' relativas a la "reactivación de la creación de empleo estable y de calidad".

Asimismo, ha indicado que la economía sumergida que se da en ésta zona "no es un lastre, es la consecuencia del abandono que sufre la comarca y la ciudad de décadas, y el haber dejado hacer en economía sumergida porque las administraciones y quienes las han gobernado han mirado para otro lado para que la gente se buscara la vida que pudiera comer".

"La economía sumergida y la criminal se han fortalecido en esta zona y en otras porque la administración ha dejado hacer. Porque no ha sido capaz de invertir y de tener una planificación que a la gente le generara empleo, estabilidad, riqueza, certeza, vivienda en condiciones desde el ámbito de lo no sumergido o no informal", ha insistido.

Con todo, ha extrapolado sus declaraciones más allá del municipio para comentar la situación del empleo en Andalucía. "La junta tiene que movilizar todas sus competencias y recursos, que son muchos, y poner al compás con el Gobierno de España para que la reforma laboral provea de mayor empleabilidad con mayor calidad a Andalucía con total urgencia", ha dicho.

"Si la Junta sigue inhibiéndose en materia de empleo, usándolo como un arma más de confrontación con el Gobierno las consecuencias se van a seguir pagando a pie de calle", ha agregado. En este sentido, ha arremetido contra el PP, que ha señalado cuenta con un modelo "de paro y precariedad". Para combatir la situación, ha apuntado, "la Junta tiene herramientas jurídicas, recursos económicos y necesita un Gobierno con voluntad política de poner al compás las prioridades a pie de calle con las del nuevo Consejo de Gobierno".