Nieto insta a dejar de lado las encuestas y "levantar la cabeza" para "liderar el bloque de progreso" en Andalucía

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha instado este jueves a no centrar el debate de la campaña electoral andaluza en las encuestas y en su lugar "hablar de Andalucía". En un discurso marcado por la defensa de los servicios públicos, ha pedido que durante las próximas dos semanas se diga a aquellos que están desmovilizados "que tienen que levantar la cabeza". "Si todos y todas nos ponemos al compás vamos a liderar el bloque de progreso", ha asegurado.

En su apertura de campaña en Algeciras, la candidata de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, ha subrayado que "mucha gente está desmovilizada porque le están contando lo de las encuestas, les dicen que está todo hecho", al dar como favorito en la victoria al candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno.

"Si le dejamos a la derecha hacer la campaña vamos a hablar de encuestas, de encuestas y encuestas", ha asegurado. Nieto ha sostenido que Moreno "no quiere que hablemos de empleo, de vivienda, de gente joven" y ha asegurado que esa "mayoría social" a la que "hacen daño" las políticas de Moreno "no tiene por qué resignarse más".

Ante este escenario ha pedido que la militancia recuerde a los desencantados "que aquí no está decidido nada", que "las cosas por donde van no van bien y que lo que está pasando es tremendamente injusto". "A toda esa gente que sabemos que está mal porque ha sufrido y es normal que esté mal hay que decirle que tiene que levantar la cabeza", ha insistido. "Nosotros no vamos a ir al notario, no hace falta, traemos una crianza de casa que es con dar la palabra basta y sobra", ha agregado.

Nieto ha reivindicado la educación y sanidad públicas, así como los datos "históricos" de contratos indefinidos, conseguidos, ha dicho, a través de una reforma laboral para la que el PP votó en contra. Su discurso ha incluido numerosas referencias a Moreno, de quien ha dicho que "de moderado no tiene nada" y también que "no es el faro de Occidente".

"No puede ganar las elecciones, es que no puede ser. ¿Habéis oído hablar del milagro del modelo económico de Moreno Bonilla?, ¿de la excelencia de la educación? No nos pueden tomar por tontos", ha sostenido.

El PP, ha remarcado, "es el partido de la corrupción, del paro y la precariedad", ante el que ha situado los intereses de una "mayoría social" que, ha apuntado, "se tiene que traducir en una mayoría electoral".

