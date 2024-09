La nueva ordenanza de la Feria de Jerez (Cádiz) primará a casetas que respeten sus señas de identidad

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, junto al delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, han informado de las novedades de la futura Ordenanza Municipal Reguladora de la Feria del Caballo, que primará para la adjudicación de casetas a aquellas que respeten las señas de identidad de esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional.

Este texto normativo, "que no se ha revisado en 11 años", es fruto del "diálogo" con los agentes implicados en la celebración, impulsado por la participación ciudadana y por el compromiso del Gobierno municipal por contar con un texto "adaptado a los tiempos", ha indicado en una nota el Ayuntamiento de Jerez.

Jaime Espinar ha comentado que la ordenanza "recoge el sentir mayoritario de los jerezanos y jerezanas", que "demandaban una actualización", y ha anunciado que tras su aprobación en Junta de Gobierno Local será elevada al pleno municipal para su aprobación inicial en la sesión prevista para el este viernes 27 de septiembre.

El objetivo es que entre en vigor en la próxima edición de la Feria del Caballo, del 17 al 24 de mayo de 2025, y que a partir de este 15 de diciembre, cuando se abra el plazo de solicitudes de casetas, ya sea la nueva realidad normativa la que ordene y regule esta fiesta anual.

Por su parte, el delegado de Cultura ha señalado que la nueva ordenanza ha sido renovada "para la preservación de su esencia, de las señas de identidad que la hacen única, atendiendo a las nuevas tendencias y demandas ciudadanas, garantizando su carácter público, abierto, accesible e inclusivo".

En cuando al aspecto formal, el nuevo texto pasa de tener 41 artículos a 166, elevando con ello la concreción, el control y la seguridad en los grandes bloques que conforman la columna vertebral de la Feria: el Paseo de Caballos, las casetas y las atracciones.

Entre las novedades que ha subrayado el delegado de Fiestas, se encuentra la diferenciación entre "casetas tradicionales y no tradicionales", sin perjuicio del cumplimiento de cuantas normas sean de aplicación, así como la determinación de zonas para cada tipo. Además, ha aclarado que el número de casetas de feria de tipo no tradicional "no superará el 20% del total".

Como novedad también en su articulado se refleja que la aceptación de solicitudes de casetas se hará atendiendo a una serie de criterios y un baremo de puntuación. La adjudicación se determinará en función del contenido de la memoria de actividad y funcionamiento de la caseta, la propuesta de diseño e instalación de la caseta y por la ausencia de expedientes sancionadores incoados o actas de inspección levantadas o por infracciones cometidas por la persona solicitante, en caso de haber sido titular de licencia en ediciones anteriores.

Entre las novedades destacadas, en materia de inclusión y accesibilidad se encuentran, además un mayor control de las condiciones laborales del personal contratado por cada caseta, velando por la no discriminación. Así, se deberá identificar a la persona responsable de la hostelería o restauración de la caseta si no es la propia titular de la licencia. No obstante, la cesión de la licencia seguirá estando prohibida y se vigilará "aún con mayor intensidad".

Las labores de montaje deberán estar terminadas "cuatro días antes" de la fecha establecida para el comienzo de la Feria del Caballo para autorización de apertura y suministro eléctrico, así como un desmontaje "más amplio y detallado" para evitar que dañen estructuras y se abandonen materiales.

No habrá limitación en acceso ni permanencia de ninguna persona, estableciéndose como hasta ahora el día del socio en una sola jornada, que podrá establecerse en cualquiera de los días de la fiesta. Además, no se podrá esgrimir la circunstancia de aforo completo como motivo para discriminar la entrada o no de ciertas personas, especialmente por tratarse o no de socios o miembros de la entidad titular de la licencia.

La ordenanza contempla adelantar en una hora el límite para emitir música de género distinto al flamenco, pasando de las 00,00 horas a las 23,00 horas.

Será obligatorio atender al público en la barra con la misma preferencia y condiciones que al público atendido en mesas, y las casetas de 3 o más módulos tendrán obligación de disponer de al menos un aseo para personas con movilidad reducida.

Por último, el tradicional concurso de casetas también será regulado por unas bases aprobadas en Junta de Gobierno Local para hacerlo "más transparente".