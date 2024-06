La ONCE reparte 200.000 euros en Vejer (Cádiz) en el sorteo de este domingo

Antonio Infante, vendedor de la ONCE en Vejer. - ONCE

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado un premio en Vejer de la Frontera (Cádiz), donde Antonio Infante vendió por las calles del municipio y las ventas de La Muela diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Según ha indicado la ONCE en una nota, Infante es vendedor desde 2019 y a los tres meses de comenzar a trabajar dio un premio de 75.000 euros y hace tres meses otro de 105.000 euros. "Estoy muy contento. No me han dicho ni pío, pero pronto saldrán los premiados, me alegro mucho por ellos y por Vejer", ha manifestado.

"Tocaba en Barbate y en Conil y parecía que había una valla para que no entren los premios aquí, y ahora han entrado, y encima conmigo, mejor todavía", ha añadido Antonio Infante.

La ONCE ha señalado que el sorteo de este domingo, que estaba dedicado al dulce Carquinyolis de Tarragona, dentro de la serie que dedica este año a los postres más populares de España, ha dejado el mismo premio, otros 200.000 euros respectivamente, en las localidades granadinas de Santa Fe y Salobreña.

Finalmente, ha recordado que este fin de semana, desde el pasado viernes hasta ayer domingo, la ONCE ha repartido más de 10,1 millones de euros en premios mayores en Andalucía, entre los que se encuentra 40.000 euros en el sorteo del Cuponazo a las puertas de las Consultas Externas del Hospital de Puerto Real.