El pleno del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) rechaza violencia hacia el colectivo Lgtbi tras agresión a una mujer trans

CHIPIONA (CÁDIZ), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) ha aprobado este jueves en su sesión extraordinaria una moción en la que rechazan toda violencia o discriminación hacia las personas del colectivo Lgtbi, una propuesta que ha salido adelante por unanimidad y que se produce tras la denuncia de una mujer trans de 19 años en la que aseguraba haber sido agredida por un hombre y dos mujeres cuando caminaba por la calle.

A pesar de su apoyo a la propuesta en el pleno, que incluye además un apoyo expreso a esta joven de 19 años por esta agresión, tanto los representantes de Vox como del Partido Popular han criticado que el Gobierno municipal --formado por Unidos Por Chipiona e IU-- hayan usado este caso de forma "partidista" y han recordado que el caso sigue en investigación por parte de la Guardia Civil, para añadir, en el caso del concejal de Vox que rechazan "cualquier tipo de agresión y cualquier tipo de discurso de odio".

El resto de partidos de la Corporación municipal --PSOE, Unidos Por Chipiona e IU-- han mostrado su apoyo a la propuesta llevada a pleno por el alcalde Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona), poniendo el foco en la educación para evitar que se produzcan situaciones de violencia entre los jóvenes.

Cabe recordar que la víctima denunció lo ocurrido a través de una publicación en sus redes sociales, en la que aseguró que tres personas, un hombre y dos mujeres, la habían agredido al grito de "eres un hombre", un ataque que como comentó "no solo me dejó con heridas físicas, sino que también me afectó emocionalmente", para añadir que "la violencia y el odio que sufrimos las personas trans no pueden seguir siendo ignorados.

La Guardia Civil está instruyendo el caso como un presunto delito de odio la agresión, teniendo identificadas a las tres personas a las que la víctima ha denunciado.

ATA-SYLVIA RIVERA PRESTA ASISTENCIA A LA VÍCTIMA

La Asociación Trans de Andalucía (ATA-Sylvia Rivera) ha informado además de que está prestando asistencia a la joven de 19 años y que se encuentra en contacto con la delegada de la Fiscalía Contra los Delitos de Odio en Cádiz a quien se ha derivado a la joven para el debido abordaje de la denuncia.

Además, han solicitado al Ayuntamiento de Chipiona a que se persone como acusación particular en la denuncia de esta agresión ocurrida en la madrugada del 4 de agosto, cuando la joven caminaba por la calle con otras dos amigas.

Fue entonces, según han explicado, cuando se encontraron con otro grupo de jóvenes que comenzó a insultarla refiriéndose a ella como "un maricón", con expresiones como "eres un tío", para posteriormente propinarle puñetazos y golpes por cara y cuerpo.

"Esta nueva agresión no hace más que evidenciar la grave situación de violencia que las personas trans estamos sufriendo, en particular la juventud y las mujeres trans, como consecuencia de los discursos de odio difundidos por la ultraderecha y por el movimiento de mujeres trans excluyentes. Es urgente parar el odio hacía las personas trans con las medidas disuasorias de que dispone el Estado de Derecho, así como es fundamental implementar una asignatura de obligado cumplimiento en todas las etapas educativas para el respeto a la igualdad de género y a la diversidad", ha manifestado Mar Cambrollé, presidenta de ATA Sylvia Rivera.