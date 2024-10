El PP-A defiende una financiación justa para Andalucía "ante el silencio de Espadas y la deriva de la 'Pedrocracia'"

CÁDIZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía (PP-A), Antonio Repullo, ha defendido la necesidad de "la armonía entre las administraciones, de su trabajo conjunto, de su esfuerzo y de su rigor" para crecer y avanzar. Así, ha señalado que el PP defenderá una financiación justa para Andalucía "ante el silencio cómplice del secretario del PSOE-A, Juan Espadas, y la deriva de la 'Pedrocracia'".

En una rueda de prensa en Cádiz, Repullo ha recordado la reciente reunión mantenida entre Juanma Moreno y Pedro Sánchez, donde el presidente de la Junta presentó "100 reclamaciones de los andaluces, pero sólo encontró en el presidente del Gobierno prisas, ganas de hacerse una foto y ningún interés por buscar soluciones".

"El gobierno de Sánchez sólo quiere bloquear Andalucía, contraprogramar nuestras medidas, disciplinarnos y nos exige una servidumbre que nada tiene que ver con nuestro marco competencial ni con nuestro ordenamiento jurídico", ha señalado, reiterando que "esto no es federalismo, esto es 'Pedrocracia'".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la Ley de la Vivienda, con la que el Gobierno "hace trampas peligrosas con este asunto", ya que "la ministra de Vivienda insinúa algo muy grave como es que las comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, son insumisas o que incumplen la ley", lo cual "es falso".

"¿No está penado por los tribunales incumplir la ley? ¿Si es así, por qué no lo denuncian?", ha preguntado el dirigente del PP-A retóricamente para asegurar que no lo hacen "porque es mentira, porque los gobiernos del PP cumplen y aplican escrupulosamente la ley, algo que no hizo, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña independentista y los actuales socios de Pedro Sánchez, que fueron procesados y condenados por ello".

"Lo que nos negamos a hacer en el PP es aplicar un modelo que se ha demostrado fallido y lo hacemos amparados en la Constitución y el reconocimiento a nuestras competencias en esta materia", ha afirmado Repullo, que ha subrayado que el PP apuesta por una ley de vivienda alejada del intervencionismo y apoyada en la colaboración entre administraciones.

En este sentido, ha señalado que "en Cataluña, única comunidad autónoma donde se aplican todos los postulados de la ley de Vivienda, la oferta ha caído un 14% y en ciudades como Barcelona el precio ha subido un 4,6%", por lo que "viendo esos resultados, el resto de comunidades ha optado por no aplicar, en virtud de sus competencias, algunos de los enunciados más invasivos e intervencionistas de la ley".

El dirigente del PP-A ha incidido en que "eso no es incumplir nada, es hacerte responsable de tu capacidad de autogobierno, es gestionar con rigor y con responsabilidad, no perjudicar a los andaluces aplicando medidas impuestas por los independentistas y claramente perjudiciales para los ciudadanos que buscan vivienda".

Así, Repullo ha defendido que "el PP de Andalucía tiene su propio modelo para la Vivienda, que pronto se materializará en la nueva Ley de Vivienda de Andalucía y que huye de los errores cometidos por una ley estatal que impusieron Bildu y ERC al gobierno de Sánchez".

Según ha explicado, el PP ha desarrollado un modelo que no invade las competencias de las comunidades, que respeta el autogobierno, y que "huye del intervencionismo aplicado por esta norma, cuyos frutos, lamentablemente ya se conocen". "Algunos artículos de la ley de vivienda de Pedro Sánchez han sido anulados por el Tribunal Constitucional, tras un recurso de la Junta de Andalucía", ha recordado.

Así, el secretario general del PP-A ha manifestado que "ante Pedro Sánchez y su deriva política, ante Juan Espadas y su silencio cómplice, el PP ofrece soluciones, madurez y hechos, un partido que sólo busca el interés común, la mejora de los servicios públicos y el desarrollo de Andalucía".

"Para ello, reclamamos una financiación justa, igualdad para dar los mejores servicios públicos posibles y el Fondo Transitorio de Nivelación", ha añadido tras recordar que Andalucía pierde al año 1.522 millones de euros por su infrafinanciación, que ascendería a 6.500 millones de euros si se aplica el cupo separatista.