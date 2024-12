PP y La Línea 100x100 manifiestan su "buena relación" en Diputación de Cádiz, donde "el pacto funciona"

CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco (PP), y el vicepresidente de la Institución Provincial y portavoz del Grupo La Línea 100x100, Javier Vidal, han manifestado la "buena relación" entre ambas formaciones en el pacto de gobierno, del que han dicho que "funciona". De hecho, Vidal ha recordado que el próximo día 30 aprobarán los presupuestos para 2025.

Cabe recordar que este lunes el secretario general del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, manifestó su deseo de recuperar la Diputación con una moción de censura como en el caso del Ayuntamiento de Jaén, para lo que necesitaría a los diputados de La Línea 100x100.

Por su parte, Martínez del Junco ha afirmado que "una persona que ha perdido cuatro elecciones en la provincia no está legitimado para ello". "No voy a hacer el menor aprecio a lo manifestado por Ruiz Boix. No nos preocupamos sino que nos ocupamos de los problemas de la provincia, no entramos en estas cuestiones políticas que quiere generar Ruiz Boix", ha añadido.

No obstante, se ha mostrado "sorprendida", porque "esperaba más del señor Ruiz Boix y está perdiendo el toque, porque, bueno, tiene una serie de problemas dentro de su partido". "Nosotros nos centramos en trabajar y que diga por un lado que nos va a hacer una moción de censura, que va a pactar con La Línea y después se dedica a insultar a La Línea e insultar a los diputados, no parece que trabaje para el PSOE", ha dicho.

"Además, no me merece mucho respeto ni miramiento el que hoy, por ejemplo, salga hablando del Poder Judicial, porque pertenece a un partido que no respeta el Poder Judicial no me merece el menor de los respetos ni de los aprecios", ha añadido Martínez del Junco que ha asegurado que la relación entre los socios de gobierno es "buena".

Por su parte, el vicepresidente segundo de Diputación y portavoz de La Línea 100x100, Javier Vidal, ha señalado que "la presidenta ha dejado claro el espíritu del pacto, que está funcionando y en breve vaoms a aprobar los presupuestos". Además, ha asegurado que no han hablado con Ruiz Boix y que quedó "sorprendido cuando leí las declaraciones del secretario del PSOE".

"El PSOE sale de una circunstancia en Andalucía y me imagino que habrá pensado que se pueden reflejar aquí. Es lícito, puede decir lo que quiera, no entramos en sus valoraciones, pero yo me remito a lo que dicho anteriormente, el pacto funciona", ha concluido Vidal.