El PP de Puerto Real (Cádiz) propone acoger los proyectos de Airbus en Reino Unido afectados por el Brexit

Publicado 02/02/2019 17:29:37 CET

PUERTO REAL (CÁDIZ), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Puerto Real (Cádiz), a través de su candidato a la Alcaldía y secretario de Organización del PP local, Vicente Fernández, ha propuesto traer a la factoría de Airbus todos aquellos proyectos de la compañía en el Reino Unido que se puedan ver afectados por el Brexit.

Fernández ha explicado en una nota de prensa que desde Airbus existe la posibilidad de ir desplazando actividad fabril fuera de Reino Unido, ya que la empresa estima que las pérdidas de ingresos semanales en el caso de un Brexit duro ascienden a 1.000 millones de euros debido a los retrasos irrecuperables, fruto de los problemas a los que se enfrentaría la empresa para seguir trabajando en un país que queda fuera del mercado único y la unión aduanera.

Así, el candidato de los populares en Puerto Real ha considerado que "sería una gran oportunidad para el municipio y para toda la bahía de Cádiz recibir esos encargos", por lo que ha reclamado al gobierno de España, uno de los países que participa accionarialmente en la empresa junto a Francia y Alemania, que "luche por traer carga de trabajo y creación empleo a Puerto Real".

Fernández ha razonado que un Brexit duro deja a toda las empresas aeronáuticas en suelo británico fuera del paraguas de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (Easa) y todos los componentes de cualquier tipo o tamaño diseñados, fabricados y mantenidos en el país "ya no tienen su visto bueno", por lo que "no hay excusas para no traerse esa demanda de trabajo a España, y más concretamente a nuestra provincia".

"Estamos convencidos de que Airbus se verá forzado a reconsiderar su presencia en el país, sus inversiones y su dependencia de Reino Unido. Esto supondría muchas consecuencias indeseables como repatriar competencias, patentes, revisar los trabajos de I+D que se hacen en el país o reducir el peso de la cadena de suministro británica dentro de Airbus y ahí debe de estar España para aprovechar la oportunidad", ha concluido Fernández.