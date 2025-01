Rosario y sus grandes éxitos revolucionarán el 20 de julio el escenario del Tío Pepe Festival en Jerez (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Rosario revolucionará el escenario del Tío Pepe Festival en las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz) el próximo domingo 20 de julio de 2025 con 'Universo de ley', álbum que lanza una mirada a todos los grandes éxitos cosechados durante más de tres décadas de carrera musical.

En una nota, la organización ha señalado que esta gira es "una forma de agradecer a la vida y a quienes a lo largo de todos estos años han vibrado con su sensibilidad artística".

Una quincena de discos, miles de conciertos, ocho películas, una nominación a los Goya, 12 discos de platino, tres Premios Ondas, tres Grammys Latinos y una Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y más de 33 años de carrera avalan la carrera de Rosario, hija de la artista jerezana Lola Flores.

El álbum que presenta en el Tío Pepe Festival es una vuelta a la raíz, un homenaje a sus inicios que ha revisitado y grabado a dúo junto a grandes figuras mundiales de la música hispana como Sebastián Yatra, Fito Páez, Carlinhos Brown, Natalia Lafourcade, Mon Laferte o la Niña Pastori.

Las entradas para este concierto pueden adquirirse desde este viernes en la página web veraneaenlabodega.com.

La programación de verano del 2025 del festival, con propuestas aún por desvelar, gira en torno a los proyectos de artistas nacionales e internacionales como Santana, The Beach Boys, Rumours of Fleetwood Mac, Gloria Gaynor, Train, Jethro Tull, el show This is Michael, Duncan Dhu Tour 2025 con Mikel Erentxun, Pitingo, Maldita Nerea, Coque Malla y destacadas voces femeninas como Ana Belén, María José Llergo, Pastora Soler y Marina Reche.