Ruiz Boix (PSOE) pregunta "cuánto dinero piensa devolver Acerinox de las ayudas públicas recibidas"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado el "silencio de las instituciones" del Campo de Gibraltar ante el anuncio que ha realizado el CEO de Acerinox, Fernando Gutiérrez, sobre la amenaza de pérdida de empleo en la factoría y ha preguntado "cuánto dinero piensa devolver la empresa de las ayudas públicas recibidas".

En una nota, Ruiz Boix ha reclamado la "convocatoria inmediata y urgente" del Consejo Económico y Social de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, "que no puede estar callado y cómplice de una estrategia que pasa ya no por atender las exigencias justas de los trabajadores ante una negociación colectiva, si no que se está hablando de la pérdida de empleo en el Campo de Gibraltar".

Así, ha mostrado su "rechazo frontal" a la propuesta de "reducir de cinco turnos a tres turnos, sin explicar cuál es la reducción de empleo que va a ocasionar en una de las dos principales empresas que tiene la comarca del Campo de Gibraltar".

Ruiz Boix, como alcalde también de San Roque, ha planteado a los responsables institucionales de la comarca del Campo de Gibraltar, "ya sean los alcaldes o representantes de la Mancomunidad", hacer la labor de "mediación entre empresa y trabajadores, porque Acerinox es la segunda empresa más importante del municipio de San Roque con más de 300 empleados y por tanto, requiere y necesita de una mediación efectiva que acabe y que finalice cuanto antes con el conflicto".

Además, ha preguntado "cuánto dinero piensa devolver Acerinox de las subvenciones públicas e incentivos que han venido recibiendo para mantener su actividad económica por parte de la Junta de Andalucía o del Gobierno de España, o cuánto dinero piensa devolver de los ERTE, de los numerosos expedientes de los que se ha beneficiado manteniendo a parte de la plantilla durante los tres últimos años".

Ruiz Boix ha criticado que la dirección tome medidas que "únicamente benefician a los accionistas y no tienen ningún tipo de responsabilidad con quien ha contribuido durante más de 50 años de historia a consolidarla como una gran industria, que presenta la cuenta de resultados más elevada de su historia este año 2023 y que, desgraciadamente, sigue empeñada en restar derechos laborales a los trabajadores e incluso se plantea la pérdida de turnos de trabajo".

"Reivindico la convocatoria urgente de ese Consejo Económico y Social, y que ante la ausencia y dejación de funciones del presidente de la Junta, Juanma Moreno, se busque un nuevo mediador en este conflicto en el que podría estar algún representante local como el alcalde de Los Barrios o algún responsable de la Mancomunidad, o incluso me auto invito y me propongo para tratar de colaborar ante un conflicto que lleva ya 120 días de huelga", ha concluido.