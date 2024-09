Sanz considera "un despropósito" que el Gobierno "amenace" por la Ley de Vivienda que "está siendo un desastre"

CÁDIZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado de "un despropósito" y "un nefasto síntoma de normalidad institucional que la ministra de Vivienda amenace a las comunidades autónomas con retirarles los fondos si no se cumple" con la Ley de Vivienda, que "evidentemente ha sido y está siendo un desastre". "Las leyes están para cumplirlas y nosotros cumplimos las leyes, pero hay políticas dentro de esa ley que se puede optar si se aplican o no se aplican", ha recordado.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que desde Andalucía se considera que "son políticas nefastas que impiden, que dificultan el acceso a la vivienda y también que excluyen del mercado de alquiler a una gran parte de la vivienda, que salen del mercado por falta de confianza de la aplicación de la Ley de Vivienda".

"Andalucía no se va a plegar a las medidas intervencionistas del Gobierno de Sánchez por muchas amenazas que nos haga, ya está bien de amenazar a las comunidades autónomas, ya está bien de que parece ser que al único que le perdonan es a una comunidad autónoma que es quien le mantiene en el poder a través de los siete votos que le mantiene el independentismo", ha afirmado, que ha añadido que "resulta que esa amenaza al independentismo no existe y sí existe amenaza para el resto de comunidades autónomas".

A juicio de Sanz, es "inaceptable desde el punto de vista de la normalidad institucional y desde el punto de vista de la política de lealtad institucional que debe tener".

"Este tipo de amenazas muestra un déficit democrático cada día más preocupante desde el punto de vista y las perspectivas del Gobierno de Sánchez, es la prueba más que evidente del afán intervencionista que tiene el Gobierno de Sánchez", ha añadido Sanz, que ha incidido en que "un chantaje a las comunidades autónomas es absolutamente indecente e intolerable en el marco de lealtad institucional y funcionamiento normal entre las comunidades autónomas y el Estado".

Finalmente, ha insistido en que "Andalucía aplicará la ley como no puede ser de otra manera, pero no se van a aplicar medidas intervencionistas que no son de obligado cumplimiento por muchas amenazas que hagan". "Volver a plantearnos retirar fondos a Andalucía, que nos corresponden y que son de los andaluces, forma parte de la continua traición y ataque a Andalucía que el gobierno de Sánchez está haciendo permanentemente con nuestra tierra", ha concluido.