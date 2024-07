Sanz destaca que en Andalucía el 87,4% de toda la documentación que entra en la Junta ya es electrónica

CÁDIZ, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha señalado que el objetivo de la APP es que todos los procedimientos sean telemáticos y por tanto cualquier tramitación con la Junta Andalucía. En este sentido, ha indicado que Carpeta Ciudadana ya ofrece 400 procedimientos y trámites y el objetivo es que el 100% de los trámites sean digitales y ha destacado que el 87,4% de toda la documentación que entra en la Junta ya es electrónica.

En rueda de prensa, Sanz ha afirmado que "eso es una evolución muy importante que se está produciendo en Andalucía" y "demuestra cómo Andalucía evoluciona de manera muy favorable en los últimos tres años que se puso en marcha la Agencia Digital de Andalucía".

"Andalucía es hoy la comunidad autónoma que mayor número de certificados electrónicos de personas tiene, representamos un 34,58% del total nacional, esto demuestra la madurez digital con la que Andalucía está evolucionando en los últimos tres años", ha manfiestado Sanz, que ha apuntado que "más de la mitad de los andaluces mayores de 18 años ya posee el certificado digital".

En cuanto a la tramitación, ha indicado que "las entradas por ventanilla electrónica de procedimientos ha pasado en tres años de 59.000 procedimientos a un 1.140.000 procedimientos, la evolución es impresionante". por eso lo digo

Según Sanz, "Andalucía evoluciona en esta materia muy por delante de la gran mayoría o por no decir todas las comunidades autónomas, es una evolución potente, favorable y ahora lo que se trata es también de adaptar los tramitadores". "Nos hemos encontrado con delegaciones territoriales que tienen 1.000 tramitadores y nuestra intención es dejarlo como máximo en 100", ha señalado.

En este sentido, como ejemplo ha explicado que "Dependencia tiene cinco tramitadores y no están comunicados entre sí, con lo cual hasta que no acaba uno no empieza otro". "Vamos a tener un solo tramitador para la Dependencia. Todo esto va a agilizar los procedimientos y la relación con la ciudadanía, ese es el objetivo de esta reforma de la administración territorial y también con la digitalización que pone en marcha la Junta Andalucía", ha concluido.