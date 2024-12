Sanz dice que 2025 tiene que ser el año del proyecto Lógica en Cádiz, pendiente del acuerdo del Consejo de Ministros

CÁDIZ 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Institucional del PP-A y consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha manifestado que 2025 tiene que ser el año del proyecto Lógica, "y lo va a ser". En este sentido, ha explicado que está pendiente de que desarrolle el acuerdo de Consejo de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha manifestado que Lógica "situaría a la bahía de Cádiz como el primer parque tecnológico, logístico e industrial, con un número de hectáreas muy importante al servicio de la inversión y de la creación de empleo".

"No tengo ninguna duda de que, el día que pongamos Lógica en marcha, vamos a colmatar el espacio en tiempo récord y, por tanto, ya no tiene ninguna justificación que esto no se desarrolle, está todo culminado y el 2025 tiene que ser el año que lo culmine", ha añadido.

Sanz ha manifestado que prefiere "ser prudente" porque tienen que estar "para solucionar problemas y afrontar retos, no buscar la polémica". Así, ha explicado que lo que ha ocurrido es que "ha habido un cambio al frente de Aletas y ese cambio en el Ministerio pues está pendiente de que desarrolle el acuerdo de Consejo de Gobierno que debe culminar con la creación de Lógica".

"No ha sido posible por el momento, pero confío en que pueda ser en algún momento", ha añadido Sanz, que ha incidido en que "todo el proyecto sigue adelante, todo está preparado y falta solo llegar al acuerdo de Consejo de Ministros para la creación de Lógica".

Finalmente, Sanz ha insistido en que este proyecto "es bueno para la provincia de Cádiz" y que la Junta "no va a contribuir a ninguna polémica, sino todo lo contrario, a sumar y a sacar adelante el proyecto, porque es beneficioso para la creación de empleo en la provincia de Cádiz y el desarrollo industrial".