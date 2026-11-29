MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Consulta en este gráfico los votos de cada candidatura y el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre en España. Está previsto que los primeros resultados provisionales comiencen a conocerse durante la noche electoral, a partir de las 21.00 horas peninsulares.

El gráfico permite seguir el avance del escrutinio y comprobar qué partidos obtienen representación en el Congreso a medida que se difunden los resultados oficiales.

En el gráfico puedes consultar el porcentaje escrutado, el dato de participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso. La tabla permite comparar los resultados con los de 2023 y la calculadora de pactos, comprobar qué combinaciones de partidos suman los 176 escaños de la mayoría absoluta.

También puedes consultar los resultados del Senado en su propia pestaña, ver el mapa del recuento por provincias o utilizar el buscador para localizar los datos de una comunidad autónoma o un municipio.

CÓMO EVOLUCIONA EL ESCRUTINIO DE LAS ELECCIONES GENERALES 2026

El reparto de escaños puede cambiar a medida que avanza el escrutinio. El siguiente gráfico de EpData permite comprobar cómo evoluciona la representación de cada candidatura en el Congreso de los Diputados según aumenta el porcentaje de votos escrutados.

La herramienta muestra los cambios que se producen durante el recuento y permite observar cómo varía la distancia entre los partidos y los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

LA LUCHA POR EL ÚLTIMO ESCAÑO EN CADA PROVINCIA

El reparto del último escaño puede estar especialmente ajustado en algunas provincias, donde pequeñas diferencias de votos pueden modificar qué candidatura obtiene el último diputado asignado a esa circunscripción.

El gráfico de EpData permite consultar qué partido tiene asignado ese escaño en cada provincia y cuántos votos necesita la siguiente candidatura para arrebatárselo, según los datos disponibles del escrutinio.

La herramienta incorpora un buscador por provincia o comunidad autónoma y permite seleccionar partidos concretos para comprobar en qué territorios tienen asignado el último escaño o se encuentran en disposición de disputarlo.

CÓMO VOTÓ ESPAÑA EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023

El PP fue la fuerza más votada en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y obtuvo 137 escaños en el Congreso, seguido del PSOE con 121. Vox consiguió 33 diputados y Sumar, 31. Ninguna candidatura alcanzó por sí sola la mayoría absoluta.