La Universidad de Granada arrancan las excavaciones en el Yacimiento de Ocuri en Ubrique (Cádiz) con voluntarios

UBRIQUE (CÁDIZ), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis de voluntarios va a participar en los trabajos de campo que un grupo fijo de 12 personas perteneciente a la Universidad de Granada ha iniciado este pasado 12 de agosto en el Yacimiento de Ocuri, en la cima del Salto de la Mora en el término municipal de Ubrique (Cádiz), y que se prolongarán hasta el 31 de agosto.

El Ayuntamiento de Ubrique promovió en redes una campaña de inscripción para captar voluntarios para esta tarea, que se saldó con más de 80 solicitantes, de los cuales se han seleccionado seis en base a su perfil académico y laboral, que se repartirán en grupos de dos a lo largo de estas tres semanas.

María del Mar Castro García, investigadora del Programa de Investigación Ramón y Cajal del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada (UGR), ha explicado a Europa Press que esta primera campaña arqueológica busca "ahondar en la historia del yacimiento para comprenderlo", ya que "aunque hay muchas estructuras en superficie, no se conocía mucho de lo que es su historia".

Castro ha subrayado el carácter "particular" de este yacimiento, ubicado "en altura" y que se aleja de lo considerado como "una ciudad canónica" como pueden ser Itálica (Sevilla) o Baelo Claudia (Cádiz). "No es la típica ciudad romana que tenemos en la cabeza, y está en un enclave muy particular, muy bonito. Lo estamos disfrutando bastante", ha expresado la investigadora.

Pero además de ese objetivo científico, la responsable de la UGR ha apuntado a un objetivo formativo, contando para ello con estudiantes de Historia y Arqueología y con voluntarios también vinculados formativamente a esta rama.

Sobre el volumen de solicitantes para participar de voluntario en este proyecto, Castro ha explicado que "había muchas expectativas en el pueblo" con estas excavaciones ya que "mucha gente tiene una relación incluso sentimental con el yacimiento" y ha agradecido esa "gran acogida" con más de 80 inscripciones de personas tanto formadas en esta materia como "con un gran apego a la arqueología".

El proyecto ha contado con una fase previa de prospecciones con georadar para localizar "posibles estructuras soterradas" y "no ir un poco a ciegas", de tal forma que una vez en Ocuri "teníamos un poco ya de información o pista de por dónde había que escarbar". Así, durante tres semanas este grupo de investigadores y voluntarios trabajarán sobre el terreno, en la explanada del foro, en lo que es "una primera aproximación" a este yacimiento prerromano (un "oppidum") y romano de gran relevancia.

Estas excavaciones se enmarcan dentro del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de febrero entre el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, y el alcalde Ubrique, José Mario Casillas Ardila, para la puesta en marcha de un Proyecto de Investigación en este municipio para analizar el desarrollo de las sociedades históricas en época protohistórica y romana a través de sus restos arqueológicos.

Como ha manifestado María del Mar Castro, la de idea es hacer "al menos" una intervención al año en base a este convenio suscrito por ambas entidades y que éste "dure". Además, esta primera actuación ha servido para ver "cómo era la acogida del pueblo" de Ubrique, considerando que es importante contar con el apoyo de sus vecinos ya que también tienen "una vocación por poner en valor el patrimonio del pueblo y de la comarca".

Además de las excavaciones, se van a realizar este viernes 16 de agosto una jornada de puertas abiertas por la tarde para que las personas interesadas y los propios vecinos de Ubrique puedan conocer de primera mano los avances que este grupo de arqueólogos están realizando en el yacimiento de Ocuri.

"Les vamos a explicar todo lo que estamos haciendo, lo que prevemos hacer en estas semana y qué es lo que hemos avanzado", ha indicado, incidiendo de nuevo en que tienen "esa vertiente de difundir el patrimonio que es de los ubriqueños y de la comarca de la sierra de Cádiz, para que ellos lo sientan también suyo y lo cuiden, que es fundamental", ha comentado.

Este proyecto incluye la excavación arqueológica del yacimiento de Ocuri, la investigación y análisis de las evidencias histórico-arqueológicas halladas, la difusión científica de los resultados obtenidos, y la realización de acciones que velen por el mantenimiento de los restos arqueológicos excavados.