Los vecinos de la pedanía de Guadalcacín (Cádiz) ya vuelven a sus casas tras ser desalojados a causa de las inundaciones

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Medio centenar de vecinos de la entidad local de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera (Cádiz), ya vuelven a sus domicilios tras ser desalojados debido a las inundaciones de sus viviendas a causa de las fuertes lluvias caídas este miércoles en la zona.

Así lo ha expuesto la alcaldesa la ciudad jerezana, María José García-Pelayo, en una entrevista, quien ha señalado que ha mostrado todo su "apoyo" y "solidaridad" a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Málaga, donde un hombre británico de 71 años, residente en Alhaurín de la Torre, ha fallecido en un hospital a consecuencia "indirecta" de los efectos de las intensas lluvias.

En este contexto, la primera edil ha señalado que en la ciudad "se han vivido momentos complicados" debido a la intensa lluvia que a azotado en la zona dejando "más de 100 litros, concentrado en muy poco espacio de tiempo y coincidiendo además con la salida de los colegios". Así, ha explicado que "en hora y media aproximadamente el agua ha ido desaguándose desapareciendo de las calles", toda vez que ha señalado que desde esta tarde "se está limpiando y trabajando por recuperar la normalidad en los servicios de autobuses y ayuda a domicilio", al tiempo que "se está revisando el arbolado y el estado de las estructuras".

Al hilo de lo anterior, ha indicado que "no parece que se hayan producidos daños graves" y "no ha habido ningún daño personal". Además, ha anunciado que "las familias de Guadalcacín ya se les ha permitido volver a sus viviendas". Igualmente, la alcaldesa ha recogido las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para advertir a la ciudadanía que "hay que estar atentos, ser muy prudentes y seguir las normas que indican desde la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil". En este contexto, ha agradecido "a los bomberos el trabajo tan impresionante que están realizando".

En cuanto al sistema 'EsAlert' activado por primera vez en esta jornada ante el riesgo por el temporal, ha destacado que "ha funcionado tan bien que todo el mundo está en su casa", al tiempo que ha valorado que "modernizar el sistema de comunicación con los vecinos es importante para que la gente tenga información cuando puede haber incertidumbre en relación con lo que puede ocurrir y si hay dudas en relación con la seguridad". "Es bueno que la Junta de Andalucía esté pendiente" ante los posibles incidentes, ha apostillado.

"ENTRE 30 Y 40 FAMILIAS DESALOJADAS"

Por su parte, el alcalde de Guadalcacín, Salvador Ruiz, ha explicado en declaraciones a los periodistas que entre 30 y 40 familias son las que han tenido que ser desalojadas, anunciado que pueden regresar a sus casas "con la precaución oportuna" y que se intentará ayudar para que "la normalidad vuelva a sus casas y a sus vidas lo antes posible".

"Lo ideal es que esta noche la pasen fuera de sus viviendas, pero nos traslada Bomberos que en principio no hay peligro, simplemente estar alerta, y estaremos pendientes de que si vemos cualquier indicio, estar encima para que no vuelva a pasar", ha manifestado el alcalde. En ese sentido, ha indicado que mantendrán habilitado el pabellón municipal "hasta que haga falta" para prestar el servicio a las personas que no puedan volver a su vivienda o que no tengan esta noche donde encontrar alojamiento.

El alcalde pedáneo ha relatado que esta mañana "parecía que iba todo bien" y que en cuestión de "hora y media" empezó a llover hasta el punto de estar con agua "hasta la cintura". Ahora, como ha trasladado, ya hace unas cuatro horas que "no cae agua con fuerza", ayudando así a que esta localidad recupere la normalidad poco a poco. Preguntado sobre cuánto ha llovido en esta pedanía de Jerez, ha señalado que no tiene los datos pero se ha aventurado en cifrarlos en "más de 200 litros, seguro". "No tengo los datos pero como veíamos, era una lluvia constante, sin parar, y unas cantidades brutales", ha añadido.