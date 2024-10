Vox saca adelante en el Parlamento andaluz una iniciativa para "exigir" mejoras en los servicios ferroviario de Cádiz

CÁDIZ 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía ha sacado adelante, en la Comisión de Fomento celebrada este lunes, una Proposición No de Ley (PNL), a la que el PSOE ha votado en contra, que busca el restablecimiento e impulso de los servicios ferroviarios en la provincia de Cádiz.

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz y portavoz en dicha comisión, Ricardo López Olea, ha destacado que "Cádiz es la provincia española con mayor tasa de paro a pesar de ser un territorio con amplias posibilidades para su desarrollo socioeconómico". A juicio de Vox, "los sucesivos gobiernos bipartidistas no han sido sensibles con sus necesidades, restando competitividad a zonas muy pujantes", entre las que ha destacado Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Ubrique, Algeciras o la propia Cádiz capital.

En este sentido, López Olea ha lamentado que "la falta de inversión en infraestructuras no ha permitido que la provincia esté suficientemente conectada ni con el resto de la región andaluza, ni con el resto de España", lo que "conlleva complicaciones en la captación de inversiones y grandes proyectos que no llegan a ejecutarse o se dilatan en el tiempo", ha explicado.

Entre las "deficiencias más notables" han indicado que "aún no se han recuperado todos los servicios" que Alvia ofrecía antes de la pandemia o que la Alta Velocidad en Cádiz "no es actualmente una prioridad" para el Gobierno central, según ha recogido en una nota el propio partido.

Al respecto, ha subrayado que "no ha bastado el hecho de que las líneas ferroviarias con llegada y salida en la Bahía de Cádiz estén entre las más rentables de Renfe y con mayor grado de ocupación", lamenta López Olea, "cuando vemos que el ministro Óscar Puente, cada vez que viene a Andalucía lo hace para enterrar proyectos poniendo como excusa que no es viable económicamente". "A los gaditanos se les dice que no, cuando son líneas que tienen un alto rendimiento y capacidad de viajeros", ha apostillado.

La iniciativa de Vox reclama la recuperación, de forma "urgente", de los seis trayectos del servicio Alvia entre Cádiz y Madrid que se ofertaban antes de la pandemia, así como reforzar el servicio de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla de acuerdo a la demanda real de pasajeros. Del mismo modo, insta ha sustituir los trenes Alvia por trenes Avril en la línea Cádiz-Madrid, transformar a ancho europeo las líneas de ancho ibérico antes del año 2030 y garantizar un servicio real de Alta Velocidad en la provincia.

Por otro lado, Vox ha tachado de "intolerable" que no exista conexión entre las dos bahías a lo que se suman las reclamaciones para la mejora del servicio de mercancías de la Bahía de Algeciras, "imprescindibles para el desarrollo del principal puerto de España" y que el partido ha trasladado en "repetidas ocasiones" a la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a las necesidades del Campo de Gibraltar, la iniciativa de Vox exige ejecutar los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico en el tramo de mercancías entre Algeciras y Bobadilla, promover de forma "urgente" su electrificación, llevar a cabo la modernización y mejora general del trazado y renovar la flota de los convoyes. "Todo ello con objeto de garantizar el mejor servicio para el transporte de mercancías entre el Puerto de Algeciras y el puerto seco de Antequera, en pro de la viabilidad y el crecimiento del principal puerto de España y del Sur de Europa frente a los puertos del norte de África", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que todas estas reclamaciones quedaron reflejadas en las enmiendas presentadas por Vox a los presupuestos de la Junta para este año 2024, entre las que se encuentra también la recuperación de la línea de la Costa Noroeste, entre Chipiona, Rota, Sanlúcar de Barrameda y Trebujena, para "dar respuesta a las necesidades de los vecinos a la hora de acceder a hospitales, centros universitarios y otras dotaciones ubicadas en Jerez, en la Bahía de Cádiz o incluso en Sevilla, además de contribuir al impulso del turismo y la agricultura". "Enmiendas que fueron rechazadas todas por la mayoría absoluta del Gobierno del PP", ha abundado.

Por último, Vox ha incidido en que "lleva años denunciando el grave déficit en infraestructuras ferroviarias y una red obsoleta que limita el desarrollo socioeconómico de la provincia", por lo que ha valorado la "importancia de que el Parlamento de Andalucía haya apoyado esta iniciativa" para que el Gobierno de España lleve a cabo todas estas actuaciones, "garantizando una asignación económica, adecuada y suficiente en la Ley de Presupuestos de 2025".