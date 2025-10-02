Benaocaz (Cádiz) reivindica las razas autóctonas en su Feria Ganadera

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 ejemplares, especialmente de ovejas merinas y cabras payoyas, participarán en la próxima Feria Ganadera de Benaocaz, la décimo segunda edición de esta muestra que se celebrará en el municipio de la Sierra de Cádiz del 10 al 13 de octubre gracias a la organización de la Asociación de Ganaderos de Benaocaz y el respaldo de la Diputación, junto a otras 60 entidades y empresas que colaboran con el evento.

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, ha animado a la ciudadanía a visitar esta muestra, a la que ha calificado como un "referente de la provincia de Cádiz" y sobre la que ha destacado que "pone en valor las tradiciones y la conservación de las razas que son nuestras". Un objetivo que coincide con el de la Diputación que está desarrollando acciones específicas a favor del sector primario, en este caso del ganadero, ha añadido Ortiz en la presentación, según ha indicado en una nota la Diputación.

Esta feria "es un referente y una posibilidad, no sólo para Benaocaz, sino para todo el territorio y para la comarca" de la Sierra de Cádiz porque la celebración de esta muestra ganadera aporta además "un impulso para el empleo, el desarrollo económico y social" que redunda tanto en Benaocaz como en los pueblos de alrededor, ha asegurado.

También desde el Ayuntamiento de Benaocaz, la alcaldesa, Olivia Venegas, ha invitado a visitar y conocer "esta gran Feria", que "ha ido creciendo a los largo de los últimos 12 años hasta convertirse en un referente de la Sierra de Cádiz" y que supondrá una oportunidad para "disfrutar de un paisaje maravilloso, de una gran gastronomía y de la cultura del municipio". La Feria, ha recordado, es un "motor" para los sectores ganadero, turístico y en general para la economía de Benaocaz, así que ha agradecido al colectivo de ganaderos y a la Diputación su implicación en el evento.

La organización de la feria supone para la Asociación de Ganaderos de Benaocaz "un gran esfuerzo", que la directiva recién renovada ha asumido con "muchas ganas", según ha explicado el presidente de la entidad, Miguel Ángel Mangano, que se ha encargado de ofrecer detalles sobre la programación.

En este sentido, ha explicado que durante la muestra se desarrollarán certámenes profesionales como el XII Concurso de la Cabra de la Sierra de Cádiz, el XIII Concurso Nacional Morfológico de la Raza Ovina Merina de Grazalema y el X Concurso Nacional Morfológico de la Raza Caprina Payoya. Para el público visitante, habrá degustaciones, talleres, exhibiciones y concursos populares, además de una zona con una veintena de puestos con productos artesanales y gastronómicos.

Finalmente, Diputación ha recordado que colabora con el desarrollo de esta Feria Ganadera mediante una asistencia económica, así como con la aportación para la exposición de varios ejemplares de oveja merina grazalemeña y cabra payoya del rebaño que la administración provincial mantiene en La Finca El Imperio.