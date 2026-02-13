El Cádiz CF visibiliza en sus camisetas a las personas afectadas por las inundaciones en la provincia

Camiseta del Cádiz CF con mensaje de apoyo a afectados por los temporales - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz va a ceder su espacio promocional en la camiseta oficial del Cádiz CF, en el partido de liga que disputará este sábado frente al Burgos CF, para lanzar un mensaje de apoyo a las comarcas gaditanas afectadas por las recientes inundaciones.

De este modo, en el frontal de la equipación, donde habitualmente figura la marca CádizTurismo, podrá leerse el nombre "Sierra de Cádiz", una de las zonas más castigadas por el temporal junto al Campo de Gibraltar y la Campiña de Jerez, como ha indicado la Diputación en una nota.

Con esta iniciativa, el ente provincial pretende dar visibilidad y respaldo institucional a un territorio que en estos días ha cobrado relevancia informativa por los daños sufridos, pero que constituye durante todo el año "un referente turístico de primer orden en la provincia".

El Patronato Provincial de Turismo pretende trasladar con ello un mensaje "de apoyo, solidaridad y compromiso" con las personas y los municipios afectados, utilizando el altavoz que supone un partido oficial del Cádiz CF y la proyección mediática del fútbol profesional para reforzar la promoción de la comarca "en un momento especialmente sensible".

Además, en el próximo encuentro que el Cádiz CF dispute en el Estadio Nuevo Mirandilla, el próximo lunes 23 de febrero contra la Real Sociedad B, los soportes audiovisuales del recinto mostrarán mensajes de apoyo a Grazalema, Ubrique, San Martín del Tesorillo y Jerez de la Frontera, algunos de los municipios de la provincia más afectados por las inundaciones.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha puesto a disposición de estos municipios los espacios promocionales de los que dispone en el estadio, con el objetivo de contribuir a su visibilidad y a la recuperación de la actividad turística, clave para el desarrollo económico y social del conjunto de la provincia.