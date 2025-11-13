La Cronometrada de Zahara de la Sierra (Cádiz) estrenará recorrido en su quinta edición el 22 y 23 de noviembre

La responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el responsable de la entidad organizadora, Escudería Sur, Francisco García Galera, presentan la Cronometrada de Zahara - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pilotos y aficionados al automovilismo de montaña se darán cita los días 22 y 23 de noviembre en Zahara de la Sierra (Cádiz) para competir en la V Cronometrada que se celebra en la localidad, que este año estrena recorrido.

Un año más, la Diputación de Cádiz respalda a Escudería Sur y al Ayuntamiento de Zahara en la organización de este acontecimiento, que atrae a multitud de visitantes a este enclave serrano, como ha apuntado en una nota la institución provincial.

La responsable de Cultura de la Diputación, Vanesa Beltrán, el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el responsable de la entidad organizadora, Escudería Sur, Francisco García Galera, han comparecido en rueda de prensa para exponer los detalles de esta próxima edición.

Beltrán ha puesto de manifiesto "la impecable" labor que realizan las entidades organizadoras, con las que la Diputación colabora de forma habitual para el desarrollo de las distintas competiciones que se realizan en la provincia y con las que mantendrá la citada colaboración. Este tipo de pruebas, ha dicho, "son relevantes desde el punto de vista deportivo".

En este caso concreto porque la competición, además de ser la penúltima del circuito provincial, es la última puntuable del Campeonato de Andalucía de Cronometradas, pero también porque suponen una afluencia de público, con lo que ello supone de impulso a la economía del municipio y zonas cercanas.

Desde la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso ha agradecido el respaldo de la Diputación así como "el gran trabajo" de Escudería Sur en la organización de ésta y las otras nueve pruebas que conforman el calendario anual en la provincia.

La principal novedad de esta edición radica en el recorrido. La competición transcurrirá sobre un trazado de 1,2 kilómetros sobre la CA-9104, con salida en la avenida Andalucía y meta en la calle Nueva. El acontecimiento deportivo dará el pistoletazo de salida a las 13,00 horas del sábado 22 de noviembre, con la primera de las tres mangas oficiales. La CA-9104 y la calle Nueva permanecerán cerradas al tráfico desde las 11,30 horas hasta el final de las carreras.

Tras la publicación de resultados, se celebrará una entrega de premios.

El domingo, el cierre de carretera será a las 9,15 horas. Las tres mangas oficiales se disputarán a partir de las 11,00 horas, aproximadamente, y una vez finalizada la competición, se producirá una nueva entrega de premios.

El plazo de inscripciones está abierto hasta el lunes 17 de noviembre. La organización confía en que el número de pilotos se sitúe en torno a 20, que es la media de los que han disputado el resto de carreras en la provincia.