Diputación de Cádiz abre sus puertas al alumnado de Primaria con la iniciativa 'Tienes un palacio y no lo sabías'

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, presentando la iniciativa 'Tienes un palacio y no lo sabías', junto al diputado de Juventud y Educación, Ignacio Trujillo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha presentado este viernes la iniciativa 'Tienes un palacio y no lo sabías', junto al diputado de Juventud y Educación, Ignacio Trujillo, un proyecto para que el alumnado de quinto y sexto de Primaria de toda la provincia conozca in situ la historia, el patrimonio artístico y las funciones de gobierno que se desarrollan en el Palacio Provincial.

'Tienes un palacio y no lo sabías' tiene como público a estudiantes de entre 10 y 12 años, y el objetivo que persigue es efectuar una política de puertas abiertas y que los gaditanos y gaditanas sientan que la Diputación es "algo suyo", como ha expresado la presidenta provincial en este acto.

En este sentido, se pretende que el alumnado al que se dirige conozca mejor la acción de gobierno provincial que se realiza desde esta sede para los 45 municipios y las diez ELA (Entidades Locales Autónomas) de la provincia. Entre otras, una toma de decisiones que comprende realizar mejoras en carreteras o hacer reformas de instalaciones deportivas, entre otros asuntos que afectan en el día a día de los ciudadanos.

La iniciativa del Servicio de Juventud y Educación de la Diputación de Cádiz va a ofrecer visitas guiadas a todos los colegios de la provincia, que se pueden solicitar en la página web de Diputación o a través de las invitaciones que el Servicio de Juventud y Educación de Diputación va a cursar a más de 400 colegios.

Las visitas serán conducidas por personal del departamento de Protocolo de la Diputación. Si el grupo que quiere asistir es de más de 25 personas, se dividirá en subgrupos más pequeños.

El diputado Ignacio Trujillo ha manifestado en su intervención que el alumnado que acuda a 'Tienes un palacio y no lo sabías' se va "sorprender", no sólo por la arquitectura del Palacio, sino también por la labor que se realiza desde esta sede para los habitantes de la provincia gaditana y la importancia de las medidas que se adoptan en ella.

Trujillo también ha querido poner en valor el trabajo de todo el personal de la Diputación implicado en este programa, entre otros, el responsable de diseño gráfico, que ha seguido en la imagen de la campaña una estética manga o anime para conectar mejor con sus jóvenes destinatarios, y el servicio de Protocolo.

El actual Palacio de la Diputación de Cádiz fue construido entre 1770 y 1784, a partir del diseño del ingeniero militar Juan Caballero, como sede de la Aduana. Por su carácter monumental, fue elegida como sede de la Regencia durante el asedio de las tropas napoleónicas y unos años más tarde, en 1862, fue utilizada como residencia de la reina Isabel II, durante su visita a la ciudad.

El 19 de marzo de 1812 fue el punto de partida de la procesión cívica que proclamó la Constitución 'La Pepa' y en su entrada se realizó la primera lectura pública del texto constitucional. En 1978, la Junta de Andalucía se estableció en el Salón Regio.

Este palacio se trata de un edificio de planta rectangular, sobrio y neoclásico, cuyas dependencias están organizadas en torno a dos patios cuadrangulares. Entre las salas interiores destaca el Salón Regio, construido en 1862 en honor a la visita de la Reina Isabel II. De todo el patrimonio que alberga el edificio, destacan elementos como relojes de época, obras pictóricas clásicas y contemporáneas, y mobiliario del siglo XIX.

Actualmente la Diputación tiene su sede en el Palacio Provincial, si bien dispone de otros edificios en donde tiene ubicados centros y oficinas, tanto en la capital como en toda la provincia, como, por ejemplo, el Edificio Roma.