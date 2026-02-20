La Diputación de Cádiz acoge un debate público sobre los retos de periodistas y autores de carnaval ante las redes

Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Diputación de Cádiz acogerá en la tarde del próximo jueves, 26 de febrero una charla debate en torno al Periodismo y el Carnaval organizada por la demarcación gaditana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía.

Según ha informado la institución provincial en una nota, será a las 18,30 horas, bajo el título 'El Carnaval contado' y contará con la participación de los periodistas Soco López y Rafael Burgal, así como los autores José Antonio Vera Luque y Susana Ginesta. Moderará el debate Natanael Bello.

La propia Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz colaboran con la organización de esta charla, a la que está invitada toda la ciudadanía. Durante la misma, los participantes hablarán de la relación intrínseca entre el Carnaval de Cádiz y el trabajo periodístico, "no sólo por la defensa que ambas dos manifestaciones realizan del derecho fundamental de la libertad de expresión, sino por la labor informativa que realizan los medios de comunicación sobre el concurso de agrupaciones carnavalescas".

La importancia de la labor informativa durante el COAC dio lugar, de hecho, a la puesta en marcha del Registro Oficial de Medios Digitales en Andalucía (Romda), pionero en España, y la creación del primer protocolo elaborado por una corporación de derecho público (el Colegio de Periodistas) sobre los requisitos que deben tener los medios de comunicación digitales para ser considerados como tales.

Las relaciones entre periodistas, autores y componentes de agrupaciones carnavalescas han evolucionado con el tiempo, como lo han hecho las letras, la crítica carnavalesca y las labores informativas. Con todo, ambas partes tienen hoy día en común un nuevo frente: las redes sociales.

En esta charla queremos analizar cómo viven los periodistas y autores el concurso, cómo les afectan las críticas -si es que les afectan-, y cómo afrontan los insultos, amenazas, mensajes de odio o el uso sin permiso de sus creaciones:sus músicas y letras, imagen, o crónicas carnavalesca. El acto está abierto a la ciudadanía, sin límite de plazas hasta completar aforo. La asistencia de las personas interesadas no requiere inscripción previa.