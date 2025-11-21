Diputación de Cádiz y el Colegio de Periodistas buscan fórmulas para realizar acciones de educación mediática

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha recibido en el Palacio Provincial a la decana del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Lorena Mejías, tras su reciente elección al frente de la organización que representa los intereses profesionales del colectivo en la comunidad autónoma donde han acordado buscar fórmulas para realizar acciones de educación mediática en la provincia.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Martínez del Junco ha felicitado a la periodista, en cuyo equipo figuran otros cuatro profesionales gaditanos como Reyes Moreno, Adrián Cortés, Nuria Sánchez-Gey y José Luis Acedo. "Una demostración del compromiso que existe en la provincia de Cádiz con la defensa del rigor periodístico", según ha manifestado la presidenta.

Por su parte, Mejías ha informado a la presidenta de la intención del Colegio de Periodistas de realizar en 2026 una nueva edición del programa de actividades para conmemorar la Libertad de Prensa, derecho fundamental que se reivindica a nivel mundial a principios del mes de mayo y con el que la provincia de Cádiz guarda una relación especial por la proclamación en San Fernando del Decreto IX de Libertad Política de Imprenta en 1810, considerado el nacimiento del periodismo político moderno en el país.

En este sentido, ha explicado que con esta iniciativa el Colegio de Periodistas pretende involucrar a la ciudadanía con esa realidad histórica mediante visitas a los medios, conferencias y charlas destinadas a diferentes perfiles poblacionales, que se aprovechan para poner en valor el ejercicio del periodismo así como el riesgo que suponen las noticias falsas y la desinformación como elementos desestabilizadores de la democracia y la convivencia.

Sobre esta base, según han recordado desde el colegio, trabajan desde hace unos años para conseguir también que la provincia de Cádiz sea sede, por primera vez en España, de la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco.

Martínez del Junco ha valorado de forma muy positiva la labor que desarrolla el Colegio de Periodistas y ha brindado el respaldo institucional a las actividades previstas, calificando de "muy necesaria" la acción pedagógica de los profesionales del periodismo "dirigida a la ciudadanía en tiempos de desinformación, ruido informativo y los retos de la inteligencia artifical".