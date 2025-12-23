Diputación de Cádiz destina 150.000 euros para asfaltado de calles y alumbrar la Cañada de Los Barrancos en Chiclana

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, en un paseo por la localidad gaditana. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, han suscrito un convenio de colaboración que regula la transferencia de una subvención nominativa de 150.000 euros para financiar el asfaltado de la calle Dublín y la instalación de alumbrado público en la Cañada de Los Barrancos.

El acuerdo permite materializar una decisión que ya adoptó el Pleno de la corporación provincial el pasado 28 de octubre, donde se aprobó una modificación del presupuesto de 2025 que incluía este crédito solicitado por el Ayuntamiento chiclanero, ha indicado la Diputación en una nota.

El convenio establece la oportunidad de librar la subvención como pago anticipado.

La actuación de asfaltado en la calle Dublín se completa con la dotación de acerado lateral justo en el acceso a las viviendas localizadas en esta vía, así como la disposición de medios que propicien la evacuación de aguas pluviales.

Por su parte, la intervención en la Cañada de los Barrancos, consistente en la instalación de alumbrado público, afectando a un tramo cercano al kilómetro, en concreto a 950 metros, justo en un enclave que carece de iluminación.

Con esta asistencia económica, la Diputación ha señalado que contribuye a la instalación de servicios públicos básicos que demandaba la ciudadanía chiclanera.