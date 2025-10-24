Diputación de Cádiz invertirá más de 322.000 euros en suministrar árboles y arbustos para las zonas verdes urbanas

CÁDIZ 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria del Plan Provincial de Arbolado Urbano 2025-2026, el programa, puesto en marcha a través del Área de Transición Ecológica, que facilita a los municipios gaditanos, entidades locales autónomas, centros educativos y colectivos solicitantes disponer de especies vegetales para el mantenimiento de las zonas verdes urbanas. En esta edición, la Diputación invertirá 322.109 euros.

En una nota, ha señalado que esta inversión estará destinada a facilitar un total de 50.346 ejemplares de árboles y arbustos a las entidades solicitantes, en concreto, 8.072 árboles y 42.274 arbustos.

Asimismo, ha indicado que la concesión se produce atendiendo a criterios objetivos y equitativos regulados en las bases de la convocatoria, en la que se da preferencia a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Sobre esta base, los ayuntamientos de Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Benalup-Casas Viejas, Bornos, El Bosque, Chipiona, Espera, El Gastor, Grazalema, Medina Sidonia, Olvera, Paterna de Rivera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Trebujena, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara de la Sierra, además de las entidades locales autónomas Zahara de los Atunes, Facinas, Tahivilla, La Barca de la Florida y Estella del Marqués, recibirán 3.496 árboles y 10.560 arbustos, lo que suman 14.056 ejemplares con una inversión de 126.690 euros.

Por su parte, a los municipios solicitantes de entre 20.000 y 50.000 habitantes --Arcos, Barbate, Los Barrios, Conil, Puerto Real, Rota y San Roque--, se les adjudican 9.411 ejemplares de árboles y arbustos, que suponen una cuantía de 64.998 euros, mientras que entre los municipios de más de 50.000 habitantes se conceden 26.193 ejemplares vegetales a Algeciras, Cádiz, Chiclana, Jerez, La Línea, El Puerto y Sanlúcar, sumando una inversión de 126.611 euros.

La resolución, según ha explicado la Diputación, incluye el suministro de árboles y arbustos a centros educativos y entidades sin ánimo de lucro, en función de la disponibilidad en el Vivero Provincial y la concordancia del destino de los ejemplares con los objetivos del Plan. Así, se facilitarán un total de 686 ejemplares al colegio SAFA (El Puerto de Santa María), IES La Bahía (San Fernando), IES San Juan de Dios (Medina Sidonia) e IES Las Banderas (El Puerto de Santa María), la Asociación Río Limpio y la Fundación Girasol.

Los ejemplares proceden del Vivero Provincial, situado en las instalaciones del Centro Experimental Agrícola y Ganadero de la Diputación en Jerez. El vivero cuenta con una superficie de 20 hectáreas en las que se plantan especies de árboles y arbustos ornamentales para cubrir las necesidades forestales de los municipios gaditanos.