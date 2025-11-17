La Diputación de Cádiz lleva el Flamenco en las Aulas a unos 1.700 alumnos de institutos de Arcos

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Educación de la Diputación de Cádiz, Ignacio Trujillo, acompañado por el delegado de Cultura, Patrimonio y Educación del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, Andrés Camarena, ha presentado en Diputación el programa 'Flamenco en las Aulas', una iniciativa que se desarrollará en los tres institutos de la localidad con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Flamenco, y que llegará a unos 1.700 alumnos.

"No necesitamos desde la Diputación ninguna fecha especial para apoyar al flamenco y a sus artistas, lo hacemos durante todo el año", ha afirmado Trujillo, que ha resaltado lo que significa el flamenco como patrimonio cultural. "Hablar de flamenco es hablar de nuestra identidad y de nuestras raíces", ha afirmado.

Según ha indicado en una nota Diputación, también ha incidido en aspectos relacionados con la economía al subrayar que "el flamenco es un potente dinamizador económico a través de la industria musical y del turismo cultural". Además, ha recalcado la necesidad de trabajar con las nuevas generaciones, "que la juventud sepa el patrimonio cultural que tenemos".

Unos 1.700 alumnos se espera que participen en esta programación, que además de formación tendrá una parte práctica que se desarrolla los días 24, 25 y 26 de noviembre, con las actuaciones del cantaor local Germán Durán, el 'Gamba', con el toque a la guitarra de Esteban García Cañas, en los institutos Guadalpeña, Alminares y Los Cabezuelos.

"Apostamos por el flamenco de una forma didáctica", ha dicho Andrés Camarena, que ha explicado el valor de este programa que tendrá una parte más teórica, de formación, que explicará "las raíces y los palos del flamenco" al alumnado y luego se sumará la parte práctica, con las actuaciones musicales. "Apostar por el flamenco es apostar por la cultura, por nuestras raíces, conservarlas y dar a conocer a los más jóvenes para que la transmisión oral de ese patrimonio inmaterial sigue adelante", ha subrayado.

El programa cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, a través de su Delegación Municipal de Educación, con la gestión de la empresa Calvario. Con esta iniciativa, ambas instituciones ratifican su compromiso con la difusión del flamenco y su integración en el ámbito educativo, poniendo en valor un arte que forma parte de la identidad cultural de la provincia, según ha destacado la Diputación.