Diputación de Cádiz lleva a San Roque actividades de sensibilización contra la explotación y la violencia sexual

SAN ROQUE (CÁDIZ), 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Roque y presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y la vicepresidenta tercera y responsable de Igualdad, Carmen Collado, han presentado las actividades que la institución provincial va a desarrollar en próximas fechas para denunciar la explotación y la violencia sexual que sufren mujeres y niñas.

En el acto en San Roque, y en el que también ha participado en esta presentación Mónica Córdoba, delegada de Igualdad del Ayuntamiento, se ha explicado que la primera de las citas programadas tendrá lugar el día 25 a las 17,00 horas, en el Teatro Juan Luis Galiardo, con la proyección del documental 'El Proxeneta. Paso Corto, Mala Leche', seguida de una charla-coloquio, con Mabel Lozano, autora de la cinta, que expondrá cómo funciona la industria sexual y las posibles estrategias para desactivar la cultura de la pornografía y la prostitución. Se trata de una sesión abierta a toda la ciudadanía, gratuita y libre hasta completar aforo.

Según ha detallado la Diputación en un comunicado, Mabel Lozano ha realizado audiovisuales que son un referente internacional desde hace más de quince años. Es escritora, guionista y directora comprometida con los derechos humanos y la igualdad. Desde 2006 los títulos en forma de documentales, cortometrajes, largometrajes, spots y campañas de sensibilización, libros, entrevistas, colaboraciones y charlas son innumerables.

Su trabajo se centra en la denuncia de la explotación sexual de las niñas y las mujeres a través de la prostitución y la trata. Son numerosos los premios recibidos, entre ellos el Premio Goya 2021 al cortometraje documental por 'Biografía del cadáver de una mujer'.

Por otra parte, una joven agrupación del carnaval gaditano, 'We can do...carnaval', que ha definido su repertorio en torno al feminismo también actuará en el municipio el 5 de noviembre.

Desde el Área de Igualdad de Diputación han destacado que se trabaja la sensibilización a través de formatos atrayentes para la ciudadanía como pueden ser el audiovisual o, como en este caso, la música, "ya que representan una forma muy efectiva de romper estereotipos y crear alternativas y favorecen la denuncia de situaciones de injusticia y violencia hacia las mujeres".

Sus letras con mensaje feminista, según ha subrayado, "impulsan el cambio de mentalidad necesario para que los derechos de las mujeres no sigan siendo vulnerados". Nunca antes una comparsa había estado íntegramente escrita, dirigida y compuesta por mujeres y, además, han diseñado un repertorio en que profundizan en temas como la denuncia al maltratador, la falta de corresponsabilidad, la brecha salarial, el engaño de la media naranja, la peligrosidad de políticas antifeministas, belleza estereotipada o la esclavitud sexual.

Estas actuaciones que se celebran en San Roque se suman a otras que tendrán lugar en otros municipios de la provincia e inciden en la línea de las que ya se han desarrollado por el Área de Igualdad.

Esta misma semana ha concluido la campaña 'Sin proxenetas no hay esclavas' que ha llegado a una veintena de localidades de la mano de la asociación Hogar Betania, y el año pasado, se lanzó otra campaña de educación sexual, a cargo de Yolanda Domínguez, 'No es sexo, no es gratis', con la intención de señalar a la industria de la pornografía como responsable de los relatos violentos que difunde contra las mujeres.