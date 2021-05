Diputación de Cádiz presenta un calendario ornitológico para fomentar el turismo de aves todo el año

CÁDIZ, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cádiz, José María Román, ha presentado un calendario ornitológico que destaca qué aves en concreto se pueden ver en cada comarca y en cada mes, "para potenciar el turismo ornitológico en la provincia desde enero hasta diciembre".

Según ha señalado en una nota, en la provincia se pueden avistar en torno a 400 especies de aves diferentes entre residentes, estivales, invernantes y sumando algunas rarezas.

Además, como icono del turismo ornitológico de la provincia, Román ha presentado al Ibis eremita, una de las especies más amenazadas del planeta, que gracias al proyecto de reintroducción en la provincia del zoobotánico de Jerez cuenta en Cádiz con la única colonia reproductora de toda Europa.

El objetivo del Patronato Provincial de Turismo, que ha editado esta guía, es ir más allá de situar Cádiz como uno de los lugares privilegiados para la observación de las migraciones en primavera y en otoño, para que sea un destino para el disfrute de las aves todo el año.

Para Román es "una manera de aunar la protección de la naturaleza, con la economía, el empleo y el ocio. Todo suma".

Este calendario va dirigido a los ornitólogos y este año especialmente a la formación del sector turístico, por eso el Patronato ha organizado unos cursos por comarcas que se celebrarán en otoño: el día 9 de noviembre sobre la Bahía de Cádiz, el 16 en torno a la Campiña de Jerez, el 23 será para explicar la Costa Noroeste y el 30 la Sierra de Cádiz. El día 9 de diciembre le tocará el turno a La Janda y el 14 concluirá la jornada del Campo de Gibraltar.

José María Román ha presentado el calendario en la Diputación de Cádiz acompañado por los autores de la guía, que son el ornitólogo Manuel Morales, gerente de Birding Tarifa y de Milvus Medio Ambiente, empresa que comparte con Fernando Gómez.

Morales ha resaltado que Cádiz ofrece más diversidad de aves que cualquier otra provincia de España y que a través de su empresa recibe visitantes de todo el mundo. En este sentido, ha indicado que "en el 90% de los casos vienen de Inglaterra, pero también he tenido de Israel y hasta de Australia, un señor con 89 años que no se me olvida".

Para ser un destino tan potente, Manuel Morales ha destacado aves como el ibis, la cerceta pardilla o el buitre de Rüpell. "Cada ornitólogo tendrá su top ten, pero las que aquí tenemos son de interés internacional", ha señalado.

Fernando Gómez ha añadido que la guía incluye más de 70 rutas y localizaciones de interés para los ornitólogos a través de códigos QR para que sea más práctica y útil para todos los interesados.

El calendario en su versión digital está en www.cadizturismo.com. Promovido por el Patronato Provincial de Turismo, es fruto del convenio de colaboración que mantiene con la empresa pública Turismo Andaluz y la Junta de Andalucía.

La media de edad de los turistas ornitológicos es de 53 años, su poder adquisitivo es medio-alto, le interesa también la observación de flora, fauna e insectos. Suele viajar en grupos de un máximo de 12 personas y la duración media de los viajes es de entre una y dos semanas.

Solo en el observatorio de Cazalla de Tarifa se contabilizaron en 2019 cerca de 3.000 visitas de aficionados a la ornitología y en 2020, aún con pandemia, más de un millar. Datos exclusivamente referidos a pajareros, porque visitas al centro fueron en torno a 12.000 en 2019 y unas 6.000 en 2020 de público atraídos por las vistas de este enclave.

Estos turistas proceden de Reino Unido (principalmente), pero también Holanda, Alemania, en menor medida de Francia pero y también de Estados Unidos.