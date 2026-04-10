Diputación de Cádiz propicia el uso del humor y el Carnaval para fomentar la igualdad en El Gastor

Archivo - Jornada 'Carnaval desde el feminismo' en El Gastor. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 165 mujeres han participado en El Gastor (Cádiz) en una nueva edición de la jornada 'Carnaval desde el feminismo', iniciativa impulsada por la Diputación que ya tuvo una primera celebración días atrás en Benalup-Casas Viejas y que ha tenido un segundo capítulo en la comarca de la Sierra.

Según ha indicado la Diputación en una nota, en esta ocasión el encuentro ha contado con la implicación de las federaciones La Voz de las Mujeres y Femsica, así como con la participación activa de vecinas del municipio pertenecientes a la asociación La Ladera, que han compartido un ambiente participativo y enriquecedor en el que el humor ha sido el hilo conductor. El acto fue clausurado por la diputada de Igualdad, Susana Sánchez Toro, mientras que la alcaldesa Isabel Moreno dio la bienvenida.

La actividad mantiene su objetivo de promover la reflexión en torno a la igualdad utilizando el Carnaval como herramienta cultural y de análisis social. A través de un formato dinámico, la jornada ha combinado contenidos teóricos con espacios de diálogo, favoreciendo la participación de las asistentes y el intercambio de experiencias. La empresa Cadigenia y la chirigota Las Cadiwoman han dinamizado el programa.

Durante el desarrollo del encuentro se ha profundizado en el papel del Carnaval como expresión popular capaz de cuestionar estereotipos y visibilizar desigualdades, abordando su evolución y su potencial como vehículo de transformación social desde una perspectiva crítica y accesible, según Diputación.

El programa se ha completado con la actuación de la chirigota que ha servido como cierre, como ejemplo palpable de los contenidos tratados, en línea con el enfoque de estas jornadas, que combinan sensibilización, humor, empoderamiento y convivencia.

Diputación ha indicado que esta cita en El Gastor está programada desde marzo, el mes por antonomasia de la mujer, con intención de acercar este tipo de conceptos a las diferentes comarcas, especialmente a las más alejadas de los grandes núcleos de población. En este sentido, ha señalado que la Institución Provincial refuerza su apuesta por acercar este tipo de iniciativas a distintos puntos de la provincia, facilitando espacios de encuentro y reflexión colectiva en torno a la igualdad y con la intención de fortalecer el tejido asociativo de mujeres de la provincia.