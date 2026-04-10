Detenido el autor de la muerte de un menor en Villanueva de la Cañada (Madrid)

La ambulancia del SUMMA 112 a las puertas del Centro Cultural de Villanueva del Pardillo en la tarde de este jueves, 9 de abril de 2026. - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al autor de la muerte de un menor de edad en Villanueva de la Cañada tras sufrir ayer una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño, ha confirmado la Guardia Civil.

Tras el apuñalamiento, el 112 traslado con pronóstico crítico al adolescente al hospital 12 de octubre tras ser víctima de la citada agresión con arma blanca en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se produjo a las 19.45 horas, tras lo que se han desplazado al lugar del suceso la Policía Local, la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, y el propio SUMMA 112, que ha atendido a la víctima.

El menor presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

Al hilo de lo acontecido, el Ayuntamiento ha convocado "un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España" este viernes, 10 de abril, a las 12.00 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.

Asimismo, el consistorio ha reiterado su apoyo a la familia del menor fallecido y ha apelado "a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles".