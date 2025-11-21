Diputación de Cádiz reivindica en unas jornadas la labor del periodista contra la polarización y la desinformación

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, en las VIII Jornadas Nacionales de Periodismo de San Fernando celebrado este viernes. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, ha reivindicado la labor del periodista contra la polarización y la desinformación en las VIII Jornadas Nacionales de Periodismo de San Fernando, en las que se ha premiado a Pedro Piqueras con el quinto Premio Pepe Oneto de Periodismo como reconocimiento a su trayectoria.

Las Jornadas Nacionales de Periodismo, organizadas por el grupo Publicaciones del Sur, han reunido en la localidad isleña a varios de los grandes nombres de la profesión periodística a nivel nacional, un evento en el que la Diputación es una de las entidades que ha patrocinado este evento, junto con el Ayuntamiento de San Fernando y la Fundación Cajasol.

Según una nota de la Diputación, Juancho Ortiz, ha hecho una reivindicación del periodista como una figura "más necesaria que nunca", apuntando a un contexto "apasionante" pero también "complicado", donde "la información convive con la desinformación" y en el que "todo está polarizado", por lo que ha señalado que "defender la profesión periodística es defender el bien común".

Juancho Ortiz ha situado a Pedro Piqueras como "una institución del periodismo y de los informativos de televisión de este país", y como "ejemplo de rigor periodístico, contexto y análisis", tres vectores, en su opinión, "claves para que una ciudadanía informada y con espíritu crítico sepa distinguir información de opinión y no se deje engañar por agitadores de la palabra y la emoción".

Precisamente en torno a estas premisas ha girado el debate que se ha generado en las jornadas con otros nombres de la profesión en España, como Fernando Garea (El Español), Marisol Hernández (El Confidencial), Ainhoa Martínez (ABC), Marta Olea (directora de Comunicación Social de la Junta), José Luis Sosa (El Confidencial en Andalucía), Daniel Cela (Eldiario.es) y Edu Siles y Ana Huguet de la cadena 7 TV.

Ortiz ha alabado el trabajo de "servicio público" de todos ellos en un momento en el que "vivimos rodeados de ruido informativo, de mensajes diseñados para agitar más que para explicar y de voces que compiten por convertirse en líderes de opinión sin asumir las responsabilidades que exigen serlo".

Tras reafirmar el compromiso de la Diputación con el periodismo "de calidad", Juancho Ortiz ha hecho una reflexión autocrítica como representante público, al afirmar que "las administraciones y los responsables políticos tenemos la obligación de no alimentar la agitación" y que "nos corresponde templar y defender nuestras posiciones con diálogo, con datos y con gobernanza y no con eslóganes fáciles".

En su defensa del periodismo, Ortiz ha confirmado que la Diputación es "aliada" de los colectivos que representan a sus profesionales, las asociaciones de la prensa de la provincia y el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, con los que mantiene "una colaboración estable".

"El gobierno de la Diputación aspira a algo que considero esencial en este momento: liderar el consenso y el debate constructivo en la provincia", ha explicado.

Al mismo tiempo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que escoja "la mesura frente a la agitación", un llamamiento a los medios de comunicación y a los periodistas freelance para que sigan defendiendo "los datos contrastados frente a la opinión disfrazada de verdad", y un llamamiento a los partidos políticos "para que prioricen el análisis y el debate sereno frente a la emoción inmediata o la crispación calculada".

Las jornadas se han celebrado en el Palacio de Congresos de San Fernando y han contado en su apertura con las intervenciones de la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, la delegada de la Fundación Cajasol en Cádiz, Mar Díez, y el consejero delegado de Publicaciones del Sur, José Antonio Mallou. El lema de la cita ha sido 'El periodismo y los periodistas frente a los activistas y agitadores'.