Diputación promociona el liderazgo de Cádiz en turismo ornitológico en la feria Global BirdFair

CÁDIZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha participado en la feria Global BirdFair que se celebra en Rutland (Inglaterra), que este 2024 se ha desarrollado del 12 al 14 de julio, considerada como la principal feria para el sector del turismo ornitológico a nivel mundial. Hasta ella se han desplazado para promocionar la provincia gaditana como destino de aviturismo dos empresas –-Birding Tarifa y Birding The Strait--, así como personal técnico del Patronato de Turismo.

En una nota, el vicepresidente cuarto de la Diputación de Cádiz y responsable del Patronato Provincial de Turismo, Germán Beardo, ha señalado como el turismo ornitológico presenta un gran potencial por estar estrechamente conectado con la sostenibilidad, así como con la desestacionalización turística, puesto que este tipo de visitantes "acuden a la provincia durante todo el año y fuera de la temporada estival".

La provincia de Cádiz ha contado este año con voz propia en el recinto de la Global Birdfair, ya que el codirector de la agencia Birding The Strait, Javier Elorriaga, ha ofrecido una charla en esta feria titulada 'Known and unknown highligts of birding in Andalusia' (Claves conocidas y desconocidas de la observación de aves en Andalucía).

Por su pate, el Patronato Provincial de Turismo ha valorado esta ponencia como una excelente manera de visualizar tanto el destino Cádiz como la comunidad autónoma andaluza en esta feria de Rutland.

La Global BirdFair es la feria de turismo ornitológico más importante del mundo con una doble vertiente: la de la industria que genera la observación de aves --incluyendo al público final, no sólo a profesionales turísticos-- y por ser una destacada promotora de la conservación de especies de pájaros, caracterizada por su compromiso medioambiental.

El Patronato ha recordado que la provincia de Cádiz despunta como destino para la observación de aves por el fenómeno de la migración en el Estrecho de Gibraltar, que ejerce de 'embudo' para las aves que se trasladan de África a Europa y viceversa. También por la diversidad de hábitats que la conforman, lo que permite que se puedan observar una gran cantidad de especies diferentes.

En este sentido, ha indicado que en la provincia se pueden avistar unas 380 especies de aves, entre residentes, estivales, invernantes e incluyendo algunas 'rarezas', singulares o poco comunes. Asimismo, ha recordado que la provincia cuenta con lugares de referencia para el turismo ornitológico, como son Tarifa, el Parque Nacional de Doñana, la Laguna de La Janda o las marismas, entre otros.